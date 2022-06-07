New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika
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New York borsası yükselişle kapandı

07.06.2022 23:44
New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,80 artışla 33.180,14 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 artarak 4.160,68 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,94 kazançla 12.175,23 puana yükseldi.

ABD'li perakende zinciri Target'ın 3 aylık kar marjı tahmininde düşüşe gitmesi sonrası güne düşüşle başlayan endeksler, perakende hisselerindeki kayıplara rağmen gün içinde yönünü pozitife çevirdi.

Ülkenin büyük alışveriş mağazalarından Target, çeyreklik faaliyet kar marjı beklentisinde aşağı yönlü revizyona giderek, enflasyonun tüketici talebini olumsuz etkilemesi nedeniyle stoklarını temizlemek için daha fazla indirim sunması gerektiğini duyurdu.

Target'ın ikinci çeyrek faaliyet marjı tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 2'ye çekmesi piyasalardaki resesyon korkularını körüklerken, şirketin hisseleri yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti. Target gibi ABD'nin diğer önde gelen perakende zincirlerinden Walmart'ın hisseleri de yüzde 1'i aşkın düşüş gösterdi.

Dünya Bankası ise Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısında, Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürdü. Stagflasyon riskinin arttığı uyarısında bulunulan raporda, birçok ülke için resesyondan kaçınmanın zor olacağı aktarıldı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD Senatosunda yaptığı açıklamalarda, ülkede enflasyonun kabul edilemez seviyede bulunduğunu ancak ABD'nin enflasyonu yaşayan tek ülke olmadığını ifade etti. Enflasyonun muhtemelen yüksek kalmaya devam edeceğini belirten Yellen, ancak fiyat artışlarının yakında ılımlı hale geleceğini umduğunu kaydetti.

Enflasyon ve büyüme odaklı endişelerin devam etmesiyle dün yüzde 3'ün üzerine çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, bugün yüzde 2,97 seviyesine geriledi.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'nin dış ticaret açığı nisanda aylık yüzde 19,1 azalışla 87,1 milyar dolara inerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi. Ülkenin ihracatı nisanda yüzde 3,5 artarak 252,6 milyar dolarla rekor seviyeye çıkarken, ithalatı yüzde 3,4 azalışla 339,7 milyar dolara geriledi. ???????

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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