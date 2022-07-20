New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artışla 31.874,84 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artarak 3.959,90 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,58 kazançla 11.897,65 puana yükseldi.

ABD'de şirketlerin ikinci çeyrek bilançoları takip edilmeye devam edilirken endeksler günü teknoloji hisseleri öncülüğünde yükselişle tamamladı.

Analistler, bir süredir varlık fiyatları üzerinde etkili olan küresel resesyon ve enflasyon endişelerinin yerini açıklanan bilançolar nedeniyle hisse ve sektör bazlı değerlendirmelere bıraktığını belirtti.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ikinci el konut satışları, konut fiyatlarının rekor seviyeye çıkması ve faiz oranlarının artmasıyla haziranda aylık bazda yüzde 5,4 azalışla Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede mortgage (konut kredisi) başvuruları da geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla yüzde 6,3 azaldı. Mortgage talebi, faiz oranlarının arttığı ve konut satışlarının yavaşladığı bir dönemde 22 yılın en düşük seviyesine indi.