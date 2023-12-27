New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,43 artışla 37.545,33 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artarak 4.774,75 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,54 kazançla 15.074,57 puana çıktı.

Noel tatili nedeniyle pazartesi kapalı olan pay piyasaları, bu yılın son haftasına pozitif bir başlangıç yaptı.

Analistler, azalan fiyat baskıları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimine başlayacağına dair artan beklentilerin piyasalardaki pozitif seyri desteklediğini belirtti.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de konut fiyatlarındaki artış ekimde hızlandı. Buna göre, S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı. ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks de ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,9 arttı. Ülkede yüksek mortgage (konut kredisi) faiz oranlarına rağmen konut fiyatlarının ekimde yılın en hızlı artışını kaydetmesi dikkati çekti.

Kurumsal tarafta ise Intel'in hisseleri, İsrail'in ülkede kurulması planlanan 25 milyar dolarlık yeni çip fabrikası için şirkete 3,2 milyar dolarlık hibe vereceğinin duyurulmasının ardından yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ise patent anlaşmazlığı nedeniyle en yeni akıllı saat modelleri Apple Watch Ultra 2 ve Apple Watch Series 9'un ABD'de satışının yasaklanması sonrası yüzde 0,3 geriledi.