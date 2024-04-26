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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York Borsası Yükselişle Kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününde yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi 150 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,4 arttı. S&P 500 endeksi yüzde 1,02, Nasdaq endeksi ise yüzde 2,03 yükseldi. Alphabet ve Microsoft'un güçlü finansal sonuçları pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesini sağladı. ABD'de kişisel gelirler ve kişisel tüketim harcamaları beklentilerin üzerinde artış gösterdi. ABD Merkez Bankası'nın çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de yükseldi. ABD'de hazine tahvili faizi düştü ve tüketici güven endeksi aşağı yönlü revize edildi. Microsoft ve Alphabet'in hisseleri değer kazanırken, Intel'in geliri artarken net zarar açıkladı. Exxon Mobil'in hisseleri ise düşüş yaşadı.

26.04.2024 23:45
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NEW New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,4 artarak 38.239,66 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,02 artışla 5.099,96 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,03 kazançla 15.927,90 puana çıktı.

Bu hafta S&P 500 endeksi yüzde 2,7, Nasdaq endeksi de yüzde 4,2 yükseldi. İki endeks, kasım ayından bu yana en iyi haftalık performansını gösterirken, Dow Jones endeksi de haftalık yüzde 0,7 arttı.

Alphabet ile Microsoft'un güçlü finansal sonuçlarının desteğiyle pay piyasalarında haftanın son işlem gününde pozitif seyir izlendi.

Ülkede kişisel gelirler, martta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 ile beklentilere paralel, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,8 ile beklentilerin üzerinde arttı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de martta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 2,8 yükseldi.

Ülkede 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yaklaşık 4 baz puan azalışla yüzde 4,66'ya geriledi.

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de nisanda aşağı yönlü revize edilerek 77,2 oldu.

Ülkede nisan ayında, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, yüzde 2,9'dan yüzde 3,2'ye, uzun vadeli enflasyon beklentileri de yüzde 2,8'den yüzde 3'e çıktı.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışının ardından yayımladığı bilançosunda Microsoft, ocak-mart döneminde gelir ve karının arttığını açıkladı. Finansal sonuçları piyasa beklentilerinin üzerinde gelen şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.

İlk çeyrekte gelir ile karını artıran ve ilk kez temettü dağıtacağını bildiren Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri de yüzde 10 yükseldi. Böylelikle şirketin piyasa değeri, 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Dünyanın en büyük mikroçip üreticilerinden Intel'in geliri de ilk çeyrekte artarken, şirket 437 milyon dolarlık net zarar açıkladı. Şirketin hisse fiyatı, yaklaşık yüzde 9'dan fazla geriledi.

Bugün bilançosunu yayımlayan ve ilk çeyrekte karında düşüş bildiren ABD'li enerji şirketlerinden Exxon Mobil'in hisseleri yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Kapandı - Son Dakika

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