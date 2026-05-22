New York borsası rekor kapanış yaptı

22.05.2026 00:03
Petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki düşüşle New York borsası günü artışla tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,55 artarak 50.285,66 puan oldu ve tüm zamanların en yüksek kapanış değerini gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 artışla 7.445,72 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,09 kazançla 26.293,10 puana çıktı.

Orta Doğu'daki çatışmalara bir çözüm bulunabileceğine yönelik umutlarla petrol fiyatları ve tahvil faizlerindeki yükseliş tersine dönerken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 23.10 itibarıyla yaklaşık yüzde 1 azalarak 104,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,53 dolara geriledi.

ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,56'ya, 30 yıl vadeli ABD hazine tahvili faizi de yüzde 5,09 seviyesine düştü.

Kurumsal tarafta, dün piyasaların kapanışından sonra bilançosunu açıklayan çip şirketi Nvidia, 26 Nisan'da sona eren üç aylık dönemde gelirinin yıllık yüzde 85, net karının da yüzde 211 arttığını bildirdi. Nvidia'nın hisseleri, piyasa beklentilerinin üzerinde gelir ve kar açıklamasına rağmen yaklaşık yüzde 2 değer kaybetti.

Bugün bilançosunu yayımlayan ABD'li perakende devi Walmart'ın hisseleri de şirketin yıl geneli gelir tahmininin, beklentilerin altında kalması sonrasında yüzde 7'nin üzerinde düşüş gösterdi.

Öte yandan IBM hisseleri, ABD yönetiminin, dokuz kuantum bilişim şirketine toplam 2 milyar dolarlık hibe tahsis ettiğini ve bu tutarın 1 milyar dolarlık kısmının IBM'e verileceğine yönelik haber sonrasında yüzde 12'den fazla arttı.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 16 Mayıs ile biten haftada 3 bin azalışla 209 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında kaldı.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 55,3 ile 48 ayın en yüksek seviyesine çıktı ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin de açıklamaları takip edilirken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, faiz oranlarını artırmanın, arz şoklarının tetiklediği enflasyonun çözmeyeceğini belirtti.

Barkin öte yandan, enflasyon şoklarının devam etmesi durumunda, Fed'in buna yanıt vermesi gerekeceğini kaydetti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de oldukça ciddi bir enflasyon sorunu olduğunu, ancak iş gücü piyasasının istikrarlı seyrettiğini ifade etti.

Goolsbee, Fed'in ikili hedeflerinden enflasyon tarafına daha çok odaklanmış durumda olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

