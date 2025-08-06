New York Borsası Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

06.08.2025 23:49
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Dow Jones yüzde 0,19, S&P 500 yüzde 0,73, Nasdaq ise yüzde 1,21 artış gösterdi.

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,19 artışla 44.193,43 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,73 artarak 6.345,08 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,21 kazançla 21.169,42 puana yükseldi.

Yatırımcılar şirket bilançolarına odaklanırken teknoloji devlerinden Apple'ın ABD'de yeni yatırım yapacağına yönelik haberler sonrası pay piyasalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde pozitif bir seyir izlendi.

Apple'ın ABD'deki operasyonlarını genişletmek amacıyla 100 milyar dolarlık yatırım yapacağına dair haberlerin ardından şirketin hisseleri yüzde 5,10 değer kazandı.

Şirketlerin finansal sonuçları da açıklanmaya devam ederken, ABD'li restoran zinciri McDonald's'ın hisseleri, şirketin ikinci çeyrekte satışlarının ve gelirinin arttığını bildirmesi sonrası yüzde 3 yükseldi.

ABD'li bilgisayar ağı şirketi Arista Networks'ün hisseleri de finansal sonuçlarının beklentileri aşmasıyla yüzde 17,4 değer kazandı.

Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri ise gelirinin beklentileri aşmasına karşın beklenenden zayıf kar bildirmesi sonrası yüzde 6,4 değer kaybetti.

Super Micro Computer'ın hisseleri de şirketin finansal sonuçlarının beklentilerin altında kalması ve zayıf kar beklentisi açıklamasının ardından yüzde 18,3 düştü.

Walt Disney'in hisseleri, şirketin karının tahminleri aşmasına karşın gelirinin beklentileri karşılayamamasının ardından yüzde 2,7 değer kaybederken, Uber'in hisseleri şirketin gelirinin beklentileri aşmasına karşın yüzde 0,3 geriledi.

Öte yandan zayıf gelen istihdam verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) eylül ayındaki toplantısında faiz indirimine gideceğine dair beklentilerle oluşan iyimserlik de devam etti.

Fed yetkililerinin açıklamaları izlenirken, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD ekonomisindeki yavaşlamayla kısa vadede faiz indiriminin olabileceğini ve yıl sonuna kadar iki faiz indirimi öngördüğünü ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook, temmuz ayına ilişkin istihdam raporunu "endişe verici" olarak nitelendirerek bunun ABD ekonomisi için bir dönüm noktasına işaret edebileceğini kaydetti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında daha fazla zayıflamanın önüne geçmek için gelecek aylarda faiz oranlarını muhtemelen ayarlamaları gerekeceğini ifade etti.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzaladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika

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