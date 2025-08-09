New York Borsası Yükselişle Kapatıldı - Son Dakika
Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Kapatıldı

09.08.2025 00:14
Dow Jones 200 puan kazandı; S&P 500 ve Nasdaq rekor kırarak haftayı güçlü bir şekilde tamamladı.

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,47 artışla 44.176,10 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,78 artarak 6.389,47 puana çıktı. Nasdaq endeksi de yüzde 0,98 kazançla 21.450,02 puana yükselerek rekor kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin tarife politikalarına ilişkin haber akışı, ABD Merkez Bankası (Fed) ile ilgili gelişmeler ve şirket bilançoları yatırımcıların odağında bulunurken pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

Son olarak, ABD Gümrük ve Sınır Koruma Kurumu belgeleri, iki tür külçe altının ithalatının karşılıklılık esasına dayalı tarifeler kapsamında yer aldığını ve bu ürünlere gümrük vergisi uygulandığını ortaya koydu.

Bu durumun altın piyasasında belirsizlikleri artırmasıyla Beyaz Saray'ın külçe altına yönelik tarifeler konusunda "yanlış bilgilere" açıklık getirmek için yakın zamanda bir başkanlık kararnamesi yayımlamayı planladığı bildirildi.

Fed cephesinde ise Trump'ın bankanın yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Adriana Kugler'in yerine Ekonomik Danışmanları Konseyi Başkanı Stephen Miran'ı aday göstermesi, bankanın yönetiminin daha "güvercin" bir tutum benimseyeceğine dair beklentileri artırdı.

Öte yandan görev süresi gelecek yıl mayıs ayında sona erecek olan Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine kimin geçeceği belirsizliğini korurken, Wall Street Journal'da yer alan bir haberde Trump'ın ekibinin Fed başkanlığı için aday arayışını genişlettiği ve listeye yeni isimlerin eklendiği bildirildi.

Trump, hafta başında yaptığı açıklamada, Fed başkanlığı görevi için değerlendirdikleri isimler arasında eski Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh ve Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett ile iki kişinin daha olduğunu belirtmişti.

Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem, bankanın hem enflasyon hem de istihdam hedefleri açısından risklerle karşı karşıya olduğunu ve faiz indiriminin uygun olup olmadığına karar verilirken bunlardan hangisinin daha ciddi bir tehdit olarak görüldüğünün değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kurumsal tarafta ise Trump'ın dün Üst Yöneticisi Lip-Bu Tan'ı istifaya çağırması sonrası düşüşe geçen Intel hisseleri, Tan'ın ABD yönetimi ile temas halinde olduklarını açıklaması sonrası toparlanma göstererek yüzde 0,9 yükseldi.

Trump'ın Intel CEO'suna yönelik istifa çağrısı, Cumhuriyetçi Senatör Tom Cotton'un, Intel Yönetim Kurulu Başkanı Frank Yeary'e yazdığı mektupta, Tan'ın Çin ile bağlantılarını sorgulamasının ardından gelmişti. Tan, istifa çağrısı üzerine yaptığı açıklamada, gündeme getirilen konuları ele almak ve gerçekleri öğrenmelerini sağlamak üzere ABD yönetimi ile temas halinde olduklarını belirtmişti.

Bu hafta ABD'de 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını ve ülkede yapacağı yatırım tutarının gelecek 4 yıl içinde toplam 600 milyar dolara ulaşacağını duyuran Apple'ın hisselerindeki yükseliş de devam etti. Şirketin hisseleri yüzde 4,2 değer kazandı.

Şirketlerin bilançoları da açıklanmaya devam ederken, Pinterest'in hisseleri, ikinci çeyrek karının beklentilerin altında kalması sonrası yüzde 10,3 değer kaybetti.

Çevrim içi seyahat şirketi Expedia'nın hisseleri ise finansal sonuçlarının ikinci çeyrekte beklentileri aşması ve şirketin yıllık gelir artışına yönelik tahminini yükseltmesinin ardından yüzde 4,1 değer kazandı.

Kaynak: AA

