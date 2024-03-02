New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika
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Ekonomi

New York Borsası Yükselişle Tamamlandı

New York borsası haftanın son işlem gününde yükselişle tamamlandı. Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,14 artış gösterdi. Teknoloji hisseleri, yapay zeka coşkusu ve düşen tahvil faizleriyle toparlanma kaydetti. ABD'de açıklanan veriler, Fed'in faiz indirimlerine başlayabileceği beklentilerini güçlendirdi. Altın fiyatları da yükseldi.

02.03.2024 01:41  Güncelleme: 01:52
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New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,23 artarak 39.087,38 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,80 artışla 5.137,08 puana yükselerek rekor tazeledi. Nasdaq endeksi de yüzde 1,14 kazançla 16.274,94 puana çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı ve Kasım 2021'deki kapanış rekorunu geride bıraktı.

Teknoloji hisseleri, piyasalarda devam eden yapay zeka coşkusu ve düşen tahvil faizlerinin de desteğiyle toparlanma kaydetti.

ABD'de bu hafta açıklanan verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine yılın ilk yarısında başlayabileceğine dair beklentileri kuvvetlendirmesiyle pay piyasalarında haftanın kapanışında pozitif bir seyir izlendi.

Ülkede perşembe günü açıklanan ve Fed'in enflasyona ilişkin yakından takip ettiği verilerin başında gelen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin ocakta beklentiler dahilinde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 2,8 artması sonrası yatırımcıların enflasyonist baskılara ilişkin endişeleri bir miktar hafifledi.

ABD'de haftanın son işlem gününde açıklanan verilere göre ise Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubatta 47,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Söz konusu veri, imalat sektöründeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de şubatta aşağı yönlü revize edildi. Buna göre, tüketici güven endeksi şubatta geçen aya kıyasla 2,1 puan azalarak 76,9'a düştü. Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken şubat ayına ait öncü veri 79,6 olarak açıklanmıştı.

Enflasyon baskılarının nispeten yavaşladığına ve imalat sektöründeki zayıflığa işaret eden veriler sonrası düşüşe geçen ABD'nin 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,18'e geriledi.

Ayrıca altının ons fiyatı Fed'in yılın ilk yarısında faiz indirimine gidebileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle 2 bin 91 dolarla iki ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Öte yandan Fed'in ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun mart sayısı yayımlandı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, ülkede enflasyonun geçen yıl önemli ölçüde yavaşladığı ancak hala yüksek kalmaya devam ettiği bildirildi.

Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri de devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin ABD ekonomisinde fiyat artış baskılarının hala olduğunu ve Fed'in politika faizini ne zaman düşürmeye başlayabileceğini tahmin etmek için henüz çok erken olduğunu belirtti.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de faiz oranının enflasyonun yüzde 2 hedefine dönüş yolunda olduğuna ikna olunana kadar yüksek tutulması gerektiğini ifade etti.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed'in geriye dönüp rotayı tersine çevirmesine gerek kalmaması için enflasyon daha da düşene kadar faiz indirimine başlamak için beklemek istediği yönündeki görüşünü yineledi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler de işsizlikte kayda değer bir artış olmadan enflasyonun düşmeye devam edeceği konusunda "temkinli iyimser" olduğunu kaydetti.

Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise gecelik ters repo imkanın tükenmesiyle merkez bankasının bilanço küçültme hızını yavaşlatmaya başlamasının muhtemelen uygun olacağını aktardı.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da merkez bankasının ipoteğe dayalı menkul kıymet varlıklarının sıfıra inmesini görmek istediğini belirtti. Waller, bankanın bilançosunun nihai büyüklüğüne ilişkin yaklaşan kararların enflasyonla mücadele üzerinde hiçbir etkisi olmadığını kaydetti.

Kurumsal tarafta ise ocak ayı sonunda yayımladığı bilançosunda sürpriz zarar açıklamasından bu yana yüzde 50'nin üzerinde değer kaybeden New York Community Bank'ın hisseleri, bankanın dün Üst Yönetici (CEO) değişikliğine gitmesi ve iç kontrollerindeki sorunları açıklaması sonrası yüzde 25'in üzerinde düştü.

California merkezli çip üreticisi Nvidia ise 2,056 trilyon dolarlık piyasa değeri ile Suudi Arabistan petrol şirketi Saudi Aramco'yu geride bıraktı. Yapay zeka çiplerine olan talep artmaya devam ederken Nvidia'nın hisse değeri yüzde 4 yükseldi.

Kaynak: AA

Dow Jones, New York, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsası Yükselişle Tamamlandı - Son Dakika

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