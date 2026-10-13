New York borsası banka bilançoları sonrası karışık açıldı - Son Dakika
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New York borsası banka bilançoları sonrası karışık açıldı

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ABD'li büyük bankaların karışık bilançoları sonrası New York borsası karışık seyirle başladı. Dow Jones yüzde 0,47 artışla 52.092,99 puana çıkarken S&P 500 ve Nasdaq geriledi; çip hisseleri piyasaya baskı yaptı. Bank of America ve Morgan Stanley çarşamba bilanço açıklayacak.

NEW New York borsası ABD'nin bazı büyük bankalarının açıkladığı bilançolar sonrasında güne karışık seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,47 artarak 52.092,99 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 azalışla 7.795,27 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,39 kayıpla 27.138,73 puana düştü.

Yatırımcılar, ABD bankalarının finansal sonuçlarını değerlendirirken jeopolitik belirsizliklerin sürmesi ve çip hisselerindeki zayıflık pay piyasalarına baskı yaptı.

Çinli şirketlerle rekabete ilişkin endişeler, bazı çip hisselerini aşağı çekmeye devam etti. Western Digital'in hisseleri yüzde 7, SK Hynix'in hisseleri yüzde 6,3, ???????Micron Technology'nin hisseleri yüzde 5,6, AMD'nin hisseleri yüzde 2,8, Broadcom'un hisseleri yüzde 1,5 ve Nvidia'nın hisseleri yüzde 1 değer kaybetti.

Bugün bilançolarını yayımlayan ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Citigroup ve Wells Fargo, karışık finansal sonuçlar bildirdi.

JPMorgan Chase'in karının ve gelirinin beklentilerin altında kalmasına rağmen bankanın hisseleri güne yüzde 2'ye yakın kazançla başladı.

Karı ve geliri tahminleri aşan Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 3 artarken Citigroup'un hisseleri yatay seyir izledi.

Wells Fargo'nun karı beklentilerin üzerinde gelmesine rağmen geliri tahminlerin altında kaldı. Bankanın hisseleri yüzde 3'ün üzerinde geriledi.

Öte yandan beklentilerden güçlü finansal sonuçlar yayımlaması sonrasında sağlık sigortası şirketi UnitedHealth'in hisseleri yüzde 5 değer kazandı.

Bank of America ile Morgan Stanley ise çarşamba günü bilançolarını yayımlayacak. Yarın açıklanacak eylül ayına ilişkin tüketici enflasyonu verileri de takip edilecek.

Kaynak: AA
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