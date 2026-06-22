New York Borsasında Yatay Seyir - Son Dakika
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New York Borsasında Yatay Seyir

22.06.2026 17:14
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New York borsası, ABD-İran müzakereleri öncesi yatay seyirle başladı. Dow Jones %0,02 düştü.

NEW New York borsası haftanın ilk işlem gününe yatay seyirle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi yüzde 0,02 azalarak 51.555,19 puana indi.

S&P 500 endeksi yatay seyirle 7.500,44 puan olurken, ?Nasdaq ?endeksi yüzde ?0,13 düşüşle 26.483,31 puana geriledi.

Yatırımcılar ABD- İran müzakerelerindeki gelişmelerle bu hafta açıklanacak verileri beklerken pay piyasalarında açılışta yatay seyir izlendi.

Orta Doğu'da jeopolitik tansiyonu kalıcı olarak düşürmeye yönelik ABD ve İran heyetleri arasındaki diplomatik temaslar arabulucular eşliğinde devam ederken Katar ile Pakistan, ABD ve İranlı yetkililerin 60 gün içinde nihai bir anlaşmaya varmayı hedefleyen bir yol haritası üzerinde mutabık kaldıklarını açıkladı.

Söz konusu gelişme sonrasında petrol fiyatlarındaki gerileme azaldı.

Brent petrolün vadeli varil fiyatı TSİ 16.30 itibarıyla yaklaşık yüzde 3 azalarak 78,28 dolara ve Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 2'ye yakın düşerek 75,15 dolara geriledi.

Analistler, bu hafta açıklanacak ABD'nin ilk çeyrek nihai büyüme verileriyle ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi verilerinin yatırımcıların odağında bulunduğunu belirtti.

Fed'in geçen haftaki "şahin" toplantısının ardından, faiz artırımı beklentilerinin güçlendiğine işaret eden analistler, söz konusu verilerde bankanın gelecek dönemde atacağı para politikası adımlarına dair daha fazla ipucu aranacağını söyledi.

Kurumsal tarafta, Biyoteknoloji şirketi Apogee Therapeutics'in hisseleri, ilaç üreticisi AbbVie'nin, şirketi yaklaşık 10,9 milyar dolara satın alacağını duyurması sonrasında yüzde 47'ye yakın değer kazandı. AbbVie'nin hisseleri de yüzde 2,5 artış gösterdi.

Öte yandan bu ayki dev halka arzıyla dikkati çeken SpaceX'in hisseleri güne yüzde 5 kayıpla başladı. Şirketin hisseleri önceki iki işlem gününde de düşüş kaydetmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Finans, Döviz, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi New York Borsasında Yatay Seyir - Son Dakika

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