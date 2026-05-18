NextEra Energy ve Dominion Energy Birleşiyor

18.05.2026 19:45
NextEra Energy, Dominion Energy ile birleşerek dünyanın en büyük düzenlemeye tabi elektrik şirketini kuracak.

Kuzey Amerika'nın büyük elektrik üretim ve enerji altyapı şirketlerinden NextEra Energy, ABD'nin Virginia, North Carolina ve South Carolina eyaletlerinde elektrik hizmeti sunan Dominion Energy ile birleşeceğini açıkladı.

NextEra Energy'den yapılan açıklamada, iki şirketin tamamı hisse değişimine dayalı bir işlemle birleşmek üzere kesin anlaşmaya vardığı belirtildi.

Açıklamada, NextEra Energy ve Dominion Energy'nin birleşmesiyle "dünyanın piyasa değeri bakımından en büyük düzenlemeye tabi elektrik hizmeti şirketinin" oluşacağı ifade edildi.

Anlaşmaya göre, Dominion Energy hissedarlarının sahip oldukları her şirket hissesi için işlem kapanışında sabit 0,8138 adet NextEra Energy hissesi alacağı belirtilen açıklamada, böylece birleşme sonucu oluşacak şirketin yaklaşık yüzde 74,5'inin NextEra Energy hissedarlarına, yüzde 25,5'inin ise Dominion Energy hissedarlarına ait olacağı bilgisi verildi.

Yeni şirketin, Florida, Virginia, North Carolina ve South Carolina eyaletlerinde yaklaşık 10 milyon müşteri hesabına hizmet vereceği, 110 gigavatlık elektrik üretim kapasitesini yöneteceği belirtildi.

Açıklamada, ölçek ekonomisi ile operasyonel verimlilik ve sermaye verimliliğinden sağlanacak tasarruflar kapsamında Dominion Energy müşterilerine 2 yıla yayılacak şekilde toplam 2,25 milyar dolarlık fatura kredisi sunulmasının planlandığı bildirildi.

Birleşme işleminin 12 ila 18 ayda tamamlanmasının beklendiği belirtilen açıklamada, şirketin NextEra Energy adı altında faaliyetlerine devam edeceği, Üst Yöneticisinin John Ketchum olacağı kaydedildi.

ABD basınında yer alan haberlerde, anlaşmanın değerinin yaklaşık 67 milyar dolar olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

