Nezahat Çeçen İlkokulu'nda Karne Heyecanı

Ekonomi

İbrahim Çeçen Vakfı'nın, 6 Şubat depremleri sonrası İskenderun'da yaptırarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan Nezahat Çeçen İlkokulu'nun 360 öğrencisi ilk karnelerini aldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, İskenderun'a kazandırılan Nezahat Çeçen İlkokulu'nun öğrencileri bugün karne heyecanı yaşadı.

Karne günü dolayısıyla düzenlenen törene, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Sahil Güvenlik Doğu Akdeniz Grup Komutanı SG Yb. Onur Emir, İskenderun İlçe Jandarma Komutanı J. Binbaşı Mustafa Açık, İskenderun İlçe Eğitim Müdürü Ali Haytaz katıldı.

6 Şubat depremlerinin ardından bölgede eğitimin aksamaması adına okul yapımını önceliklendiren İbrahim Çeçen Vakfı, 500 öğrenci kapasiteli ve 24 derslikli Nezahat Çeçen İlkokulu'nun yapımını Ekim 2024'te tamamladı.

Öğrencilerin tam donanımlı olarak eğitim görebilmeleri için gerekli altyapı ve teçhizatlarla donatılan okulda fen laboratuvarı, farklı spor dallarına yönelik ekipmanların bulunduğu spor salonu, etkinliklere ev sahipliği yapmak üzere konferans salonu ve yemekhane yer alıyor.