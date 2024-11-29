Ngozi Okonjo Iweala'nın DTÖ Görevi 4 Yıl Uzatıldı

Ekonomi

Eski Nijerya Maliye Bakanı Ngozi Okonjo Iweala, 4 yıl daha Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörlüğünü devam ettirecek

DTÖ'den yapılan açıklamaya göre, DTÖ Genel Konseyi'nin bugün gerçekleştirdiği özel toplantıda üyeler, Iweala'nın genel direktör olarak görevinin 4 yıl daha uzatılmasına karar verdi.

DTÖ'nün ilk kadın ve Afrikalı genel direktörü olan Iweala, 1 Mart 2021'de göreve başlamıştı. Iweala'nın görev süresi 31 Ağustos 2025'te bitecekti.

Iweala, iki kez Maliye Bakanlığı, kısa süreliğine Dışişleri Bakanlığı ve Dünya Bankası Operasyonlar İcra Direktörlüğü yapmıştı.

Bu arada DTÖ, daha serbest bir dünya ticareti için çalışırken, örgütün ülkeler arasındaki derin bölünmeler nedeniyle yeni anlaşmalar üzerindeki müzakerelerde çok az ilerleme kaydetmesi dikkati çekiyor.