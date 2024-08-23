Niğde Belediyesi Hal Zabıta Ekipleri Kayıt Dışı Ürünleri Denetliyor

Ekonomi

Niğde Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı hal zabıta denetim ekipleri, kayıt dışı ürünlerin engellenmesi için denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, hem üreticinin hem de tüketicinin haklarını korumak için şehrin giriş ve çıkışlarında kontroller gerçekleştiriyor. Kontroller elektronik olarak 'Hal Kayıt Sistemi' ile denetleniyor. Meyve ve sebzenin üreticisinden başlayıp hale kadar uzanan sürecinin kayıt altında tutulduğu sistem, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Yaş Sebze ve Meyve Haline bağlı zabıta ekipleri tarafından kontrol ediliyor. 'Hal Kayıt Sistemi' ile meyve ticaretine ilişkin güncel veri tabanı, sebze ve meyve ticaretinin elektronik ortamda takibi, toptancı halleri arasında ortak bilgi paylaşımı yapılırken, kayıt dışılığının da önüne geçiliyor. Bu denetimlerde; evraklar kontrol edilirken, bildirim belgesi ve faturası olmayanlar uyarılıyor, ürünlerin kayıt altına alınması sağlanıyor. Böylece devletin aldığı pay korunurken hem de kaçak ürünlerin satılmasına engel olunuyor.

5957 Sayılı Hal Kanunu gereği Niğde Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı hal zabıta denetim ekiplerince belirli gün ve yerlerde sevkiyatı gerçekleştirilen ürünler için yapılan rutin denetlemelerde hal kayıt sistemine bildirimi yapılmayan belgesiz ve künyesiz ürünlerin şehre girişinin ve çıkışının önüne geçilmesi, kayıtlı üreticinin hakkının korunması öte yandan da vatandaşların sağlıklı, kayıtlı ürünler tüketmesi hedefleniyor. - NİĞDE