Niğde'de Geliştirilen Altyapı Borusu Üreten Makine İle İhracat Yapılıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Niğde'de Geliştirilen Altyapı Borusu Üreten Makine İle İhracat Yapılıyor

Niğde\'de Geliştirilen Altyapı Borusu Üreten Makine İle İhracat Yapılıyor

Niğde'de uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalışan girişimciler Süleyman Terzi ve Bilgin Mişe, geliştirdikleri altyapı borusu üreten makine sayesinde iç piyasanın yanı sıra Irak ve Gürcistan'a da ürün satıyor. Terzi ve Mişe, Türk mühendislerin desteği ve finansörler yardımıyla yazılımı ve tasarımı kendilerine ait altyapı borularını üretebilen bir makine geliştirdi. Ürettikleri boruları DSİ, belediyeler ve müteahhitlere veren girişimciler, ihracat hedeflerini artırmayı planlıyor ve gelecek yıl üretimlerini 400 kilometreye çıkarmayı hedefliyor.

10.02.2024 11:59
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Niğde'de uzun yıllar fabrika işçisi olarak çalışan girişimciler Süleyman Terzi ve Bilgin Mişe, geliştirdikleri altyapı borusu üreten makine sayesinde iç piyasanın yanı sıra Irak ve Gürcistan'a da ürün satıyor.

Uzun yıllar CTP (cam elyaf takviyeli boru) imalatı yapan fabrikalarda çalışan Terzi ve Mişe, 8 yıl önce kendi işlerini kurmaya karar verdi.

Yurt dışından ithal edilen makineyi geliştirmek için gayret eden iki girişimci, Türk mühendislerin desteği ve finansörler yardımıyla yazılımı ve tasarımı kendilerine ait altyapı borularını üretebilen bir makine geliştirdi.

Yaklaşık 8 yıl önce fabrika kuran girişimciler, 30 kişiye istihdam sağladı ve yılda yaklaşık 200 kilometre boru üretmeye başladı.

İşçiyken kendi işlerinin patronu oldular

Ürettikleri makine sayesinde işçilikten patronluğa yükselen girişimcilerden Süleyman Terzi, AA muhabirine, ortağıyla CTP boruyu Türkiye'ye getiren firmada 12 yıl, aynı sektörde faaliyet gösteren Aksaray'daki başka bir firmada ise 8 yıl çalıştıklarını söyledi.

Kendi firmalarını 2016'da faaliyete geçirdiklerini anlatan Terzi, ürettikleri boruları Devlet Su İşleri (DSİ), belediyeler, İller Bankası ve DSİ'ye iş yapan müteahhitlere verdiklerini dile getirdi.

Terzi, Irak ve Gürcistan'a ihracat yaptıklarını, Suriye ve Afrika'da birkaç ülkeyle de görüşmelerin sürdüğünü aktardı.

Üretimlerini gelecek yıl 400 kilometreye çıkarmayı planladıklarını ifade eden Terzi, şöyle konuştu:

"Geçen yıl ürettiğimiz boruların yüzde 5'ini ihraç ettik. Bunu yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Şu an yaklaşık 30 kişi istihdam ediyoruz. İkinci hatta çıktığımız zaman bu sayı 60'a çıkacak. Yeni yatırımımız devam ediyor. Makinemiz tamamen yerli. Bütün ekipmanlarımız Türkiye'de imal edildi ve montajları Türk mühendisleri tarafından yapıldı. Tamamen öz sermayeyle kurulmuş bir firmayız. Yerli makinemizde üretmiş olduğumuz boruları dünyanın her bölgesine, kıtasına ihraç etmeyi hedefliyoruz. Şu an birkaç bölgeye ihraç ediyoruz."

Terzi, CTP'lerin polyester, cam elyaf ipler ve silis kumundan imal edildiğini, ham maddelerin büyük bir kısmının da Türkiye'de üretildiğini vurguladı.

Boruların Avrupa standartlarında üretildiğini belirten Terzi, "İçme suyu ile kanalizasyon ve atık sulara da uygunluk belgelerimiz var. Ürettiğimiz boruların mekanik özellikleri çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Bilgin Mişe ise fabrikada 300 ila 2 bin 600 milimetre çaplarında boru ürettiklerini anlattı.

Makineler, teknoloji ve otomasyonun tamamen yerli olduğuna dikkati çeken Mişe, "Yaklaşık 30 yıldır bu sektördeyiz. Türkiye'de daha önce de 2 ayrı firmada çalıştık. 2016'da bu firmayı kendi tasarım ve çizimlerimizle yüzde 100 yerli olarak kurduk. Yerli mühendislerle çalıştık." dedi.

Kaynak: AA

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