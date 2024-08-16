Niğde\'de Hasat Dönemi Devam Ediyor

Ekonomi

Türkiye'de birçok tarım ürününde söz sahibi olan Niğde'de bazı ürünlerde hasat dönemi yeni başlıyor. Şehirde kiraz ve çavdarda hasat dönemi sona ererken, patates, lahana, elma, ve şeftali gibi ürünlerde ise hasat dönemi devam ediyor.

Niğde'nin Türkiye'de tarımsal üretimde birçok üründe ülkemizde ilk sıralarda kimi ürünlerde ise ilk 10 arasında yer aldığını söyleyen Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş; çiftçilerin bu yıl rekolteden memnun olduklarını ifade etti. Niğde'de birçok tarım ürününde hasat sezonunun sona erdiğini ifade eden İl Müdürü Asım Baş; "Hasat sezonumuz başladı ve kimi ürünlerde ortasına geldik. Niğde olarak biz üreten ve tarımsal potansiyeli çok yüksek olan bir kentiz. Niğde alt yapı yatırımlarıyla beraber ihracatı da gelişme eğiliminde olan bir şehir. Önde olduğumuz avantajlı ürünlerimiz var, stratejik ürünler dediğimiz, patates, lahana, çavdar, kuru fasulye, elma, domates, kiraz, nektari gibi ürünler Türkiye'de ilk 10 da olduğumuz ürünlerimiz. Patateste bu yıl Türkiye genelinde olduğu gibi ilimizde de rekoltede artış var. Patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Niğde'de 2023 yılında 194 bin 800 dekar alanda üretimi yapılırken 757 bin 480 ton rekolte elde edildi. Bu yıl ise ekim alanı 261 bin 300 dekara yükseldi ve rekolte beklentisi de 1 milyon 45 bin ton" dedi. Lahana üretiminde Niğde'nin Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını belirten Baş; "Niğde'de 25 köyümüzde üretimi yapılan lahana hasadımız devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ile bu yıl lahana üretimimiz aynı. 2023 yılında ilimizde 132 bin 130 ton lahana üretimi yapılırken bu yıl ise 132 bin 155 ton civarındadır. Lahana yıllardır olduğu gibi bu yılda normal seyrinde gidiyor. Kiraz hasadımız ise bitti. Türkiye'nin en son kiraz hasadı ilimizden gerçekleşti ve geçen hafta 2 Bin 100 rakımdaki bir bahçemizde kiraz hasadımızı tamamladık. Kirazımızın büyük kısmı ihracata gidiyor, şeftali doğrudan ihracata gidiyor, patates ihracatımız günlük 250-300 ton ortalama, Suriye, Dubai hatta Afrika pazarına girdik Moritanya'ya gidiyor bu sene. Genel itibariyle yüzde 80-90'ı yurtdışına ihracat ediliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de elma ağacı bakımında ilk sırada yer alan Niğde'nin, üretimde Isparta ilinden sonra ikinci sırada bulunduğunu belirten Niğde Tarım ve Orman İl Müdürü Baş; "İlimizde 2023 yılında 240 bin 590 dekar alanda üretimi yapılan elmada 581 bin 304 ton elma rekoltesi elde edildi. 2024 yılında elma üretimi yapılan alan 246 bin 900 dekar alana yükselirken, bu yıl beklenilen rekolte ise 621 bin 788 ton. Elma hasadımız yeni başladı, Ekim ayı sonuna kadar devam edecek. Niğde tarımsal anlamda her zaman gelişimi yüksek olan ve potansiyelini sonuna kadar kullanan bir il. Hem üretilen üründen hem de katile açısından Türkiye'nin sayılı illeri arasında yer alıyor. 2023 bitkisel üretim ve hayvansal üretim açısından bereketli bir sezonu geride bıraktık. İlimizin ürünleri kaliteli ve ihracat kısmını bizler çok önemsiyoruz. Bu potansiyelimiz artarak devam edecek" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE