Niğde'de Jeotermal Kaynak İhaleleri

Ekonomi

Niğde'de 3 jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı.

Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Altunhisar ve Bor ilçelerinde bulunan 2 jeotermal kaynak arama sahalarının ve Çiftlik ilçesinde yer alan 1 jeotermal kaynak işletme sahasının açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak.

İhaleler, 8 Ocak 2025'te saat 11.00'de Niğde İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Binası'nda bulunan İl Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek.