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Niğde'de Tarımsal Kooperatiflere Destek Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Niğde'de Tarımsal Kooperatiflere Destek Toplantısı Yapıldı

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflere yönelik destekler hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, kooperatiflerin derecelendirilmesi, Ekonomik Yatırımlar Hibe Programı ve Bireysel Sulama Sistemi gibi konular ele alındı.

Niğde\'de Tarımsal Kooperatiflere Destek Toplantısı Yapıldı
25.01.2024 - 13:57,
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Niğde'de tarımsal alanda faaliyet gösteren kooperatiflere yönelik Kooperatif Bilgi Sistemi, Ekonomik Yatırımlar Hibe Programı, Bireysel Sulama Sistemi destekleri ve Kooperatiflerin derecelendirilmesi hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Niğde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Vahap Erol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya teknik personel ve şehirde faaliyet gösteren Tarımsal Kalkınma ve Sulama Kooperatifleri başkanları katıldı. Tarımsal amaçlı kurulan kooperatiflerin, bakanlık tarafından belirlenen kriterler dahilinde derecelendirmek suretiyle ortak bir paydada buluşturarak desteklemek, faaliyetlerinin etkinliğini, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğini arttırmaya ilişkin usul ve esasları belirlemeyi amaçlayan yönetmelik hakkında yapılan bilgilendirmede, uygulama birimlerinin görev ve sorumlulukları, kriterler, başvuru şartları ve değerlendirme gibi başlıklar ele alındı. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Niğde'de Tarımsal Kooperatiflere Destek Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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