Niğde'nin Bor ilçesini kapsayan güneş enerjisi yarışmalarına 49 başvuru yapıldı - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) GES-4 yarışması için 49 başvuru alındı.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, YEKA GES-4 kapsamında 30 Mart'ta 24 şirket tarafından Bor-1 yarışması için 18, Bor-2 yarışması için 18 ve Bor-3 yarışması için 13 olmak üzere toplam 49 yarışma başvurusu yapıldı.

Niğde'nin Bor ilçesi sınırlarında yer alan YEKA için elektrik alım tavan fiyatı kilovatsaat başına 95 kuruş olacak.

Yarışma tarihleri Bakanlık tarafından ayrıca duyurulacak.