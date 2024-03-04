Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftası\'nı kutladı

Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Demirbilek, programda yaptığı konuşmada; "TÜRMOB çatısı altında faaliyet gösteren büyük bir meslek örgütü ve aileyiz. Yaşam şartlarının ağırlaştığı, işletmelerin ayakta kalabilmek için büyük çabalar sarf ettiği bir dönemde, devlet gelirlerinin tahakkuku-tahsili konusunda mesleki sorumluluklarının bilincinde olan, Türkiye ekonomisini kayıt altında tutan, ekonomik ve ticari hayatın düzenli yürütülmesinde kamuya finansman sağlayan, devlet ile mükellef arasında köprü işlevi gören, bu onurlu mesleği yapan, tüm meslektaşlarımın 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı ve Muhasebeciler Gününü kutluyorum" dedi.
Meslektaşlarının görevlerini büyük bir fedakarlıkla yaptığı ifade eden Demirbilek; "Büyük fedakarlıklarla işlerini yürüten ve zor dönemlerden geçilen bu süreçte demokrasinin, hukukun,egemenliğin hakim olduğu, ekonomik sıkıntıların giderildiği, her türlü salgın ve afetlerin yaşanmadığı, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulduğu, huzur, kardeşlik ve barış ortamında bir hayat sürdürmek dileğiyle, tüm meslektaşlarımızın Muhasebeciler Haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE
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