Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı kutladı

Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftası\'nı kutladı

Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla bir kutlama programı düzenledi. Oda Başkanı Halil Demirbilek, programda yaptığı konuşmada meslektaşlarının fedakarlıkla görevlerini yerine getirdiğini vurgulayarak, tüm meslektaşlarının Muhasebeciler Haftası'nı kutladı.

04.03.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından 1-7 Mart Muhasebe Haftası nedeniyle kutlama programı düzenlendi.

Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Halil Demirbilek, programda yaptığı konuşmada; "TÜRMOB çatısı altında faaliyet gösteren büyük bir meslek örgütü ve aileyiz. Yaşam şartlarının ağırlaştığı, işletmelerin ayakta kalabilmek için büyük çabalar sarf ettiği bir dönemde, devlet gelirlerinin tahakkuku-tahsili konusunda mesleki sorumluluklarının bilincinde olan, Türkiye ekonomisini kayıt altında tutan, ekonomik ve ticari hayatın düzenli yürütülmesinde kamuya finansman sağlayan, devlet ile mükellef arasında köprü işlevi gören, bu onurlu mesleği yapan, tüm meslektaşlarımın 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı ve Muhasebeciler Gününü kutluyorum" dedi.

Meslektaşlarının görevlerini büyük bir fedakarlıkla yaptığı ifade eden Demirbilek; "Büyük fedakarlıklarla işlerini yürüten ve zor dönemlerden geçilen bu süreçte demokrasinin, hukukun,egemenliğin hakim olduğu, ekonomik sıkıntıların giderildiği, her türlü salgın ve afetlerin yaşanmadığı, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarının çözüme kavuşturulduğu, huzur, kardeşlik ve barış ortamında bir hayat sürdürmek dileğiyle, tüm meslektaşlarımızın Muhasebeciler Haftasını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Muhasebe Haftası, Niğde, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:17 BBP lideri Mustafa Destici’nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı BBP lideri Mustafa Destici'nin makam aracı kaza yaptı: 4 yaralı
14:06 Milli Eğitim Bakanlığı’ndan bir ilk Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir ilk! Ortak sınavlarda açık uçlu soru dönemi başlıyor
13:46 İstanbul’daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası’na satıldı İstanbul'daki Watergarden AVM, Albaraka Türk Katılım Bankası'na satıldı
12:59 Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3’er bin lira almış Kiracı ev sahibine kabusu yaşattı! 27 yatak koyup, yabancı uyruklulardan 3'er bin lira almış
14:43 BBP lideri Destici’nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler BBP lideri Destici'nin trafik kazası geçirdiği yerden ilk görüntüler
14:23 Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki müstehcen sahnesi hakkında konuştu Hafsanur Sancaktutan, Dünyayla Benim Aramda dizisindeki müstehcen sahnesi hakkında konuştu
13:59 Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın İstanbul Güngören’deki seçim çalışmasında yaşanan ’kaçak çay’ diyaloğu Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın İstanbul Güngören'deki seçim çalışmasında yaşanan 'kaçak çay' diyaloğu
13:17 Nürnberg’li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye’den yana kullandı Nürnberg'li Can Uzun, milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandı
13:16 Kayseri’de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada Kayseri'de iki esnaf arasındaki kanlı çatışma kamerada
12:25 Dursun Özbek’e İmamoğlu’nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu Dursun Özbek'e İmamoğlu'nun yanında Kurum ile olan fotoğrafı soruldu
11:54 Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti Çöp konteynerindeki kemikleri gören telefona sarılıp ihbar etti
11:42 Kızılcık Şerbeti’nin Görkem’i ile Ali Koç birlikte eğlendi Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i ile Ali Koç birlikte eğlendi
11:11 Fiyatını duyanlar inanamıyor Erman Toroğlu’nun ceketi gündem oldu Fiyatını duyanlar inanamıyor! Erman Toroğlu'nun ceketi gündem oldu
11:03 İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe İpek Akgül cinayetinde anneden korkunç şüphe
10:48 Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi Milletten çaldığı paralarla şov yapıyordu, saltanatı sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2024 14:54:46. #1.12#
SON DAKİKA: Niğde Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftası'nı kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement