Ekonomi

Niğde Üniversitesi GES ile Enerji Tasarrufu Sağlıyor

21.08.2025 11:22
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, güneş enerji santraliyle enerji ihtiyacının %20'sini karşılayacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, kurduğu güneş enerji santraliyle (GES) kullandığı enerjinin yüzde 20'sini güneşten karşılayacak.

Üniversite tarafından Spor Bilimleri Fakültesi Yerleşkesi'nde 6 bin 607 metrekarelik tarıma uygun olmayan kayalık araziye, 858 panelden oluşan GES kuruldu.

Yaklaşık 11 milyon 372 bin 774 liraya kurulan ve yılda 1 milyon 284 bin 511 kilovatsaat (kWh) enerji üretilmesi hedeflenen GES'le, ayda 500 bin lira enerji tasarruf sağlanarak 2 yılda yapım maliyetinin karşılanması amaçlanıyor.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, AA muhabirine, üniversitenin 2024'te enerji verimliliği yarışmasında Türkiye birincisi olduğunu anımsattı.

Üniversite olarak önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde yapmış olduğumuz çalışmalarda, binalarda ve kampüs içinde verimin arttırılmasına yönelik birçok faaliyetlerde bulunduk. Bu kapsamda da Türkiye birincisi olduk. Bu unvana sahip olan bir üniversitenin yapmış olduğu çalışmaların, enerji veriminin daha da ileriye gitmesi gerekiyordu. Biz de üniversitemizin kendi imkanlarıyla yaklaşık 858 paneli birleştirerek yıllık 1 milyon 284 bin 511 kilovatsaat bir enerjiyi şu anda üniversitemizin kullanımına sunduk. Bu bakımdan da biz üniversite olarak yıllık harcadığımız enerjinin yüzde 20'sini kendi imkanlarımızla karşılıyoruz."

"Yeşil hidrojen üretimine devam etmek istiyoruz"

Uslu, yeşil hidrojen alanında da çalıştıklarını ve bu çalışmaları daha ileriye taşımak istediklerini belirtti.

Hidrojen ve yakıt pilleri alanındaki çalışmalarda uzmanlaştıklarını anlatan Uslu, "Buna bağlı olarak yeşil hidrojen üretimine devam etmek istiyoruz. Şu an halihazırda yeşil hidrojeni güneş panellerimizden elde ediyoruz ve üniversitemiz ihtiyacı olan enerjiyi özellikle akşam aydınlatmalarını kendi imkanlarıyla karşılıyor. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi 2025 ve sonrasında da enerji veriminde öncü üniversite olmaya devam edecektir. Üniversitemizin 6 farklı yerleşkesinde enerji verimliliğini devam ettireceğiz. Yapmış olduğumuz tasarruflarla panellerimizi buradaki yerleşkelerimize de yayarak, kendi enerjisini üreten bir üniversite haline gelmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Niğde Üniversitesi, Teknoloji, Ekonomi, Eğitim, Enerji, Çevre, Güneş, Son Dakika

11:14
