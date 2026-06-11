Niğde\'de 500 kişilik istihdam fırsatı

Niğde Valiliği; bağlı kaymakamlıklar ve kamu kurumlarında görevlendirilmek üzere İşgücü Uyum Programı (İUP) kapsamında 500 kişilik personel alımı yapılacağını duyurdu.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla yürütülecek programa başvurular başladı. Kamuya ait alanların temizlik, bakım ve onarım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen program kapsamında istihdam edilecek kişiler, Niğde Valiliği ve bağlı kurumlarda görev alacak. İŞKUR Niğde İl Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre program için belirlenen kontenjan 500 kişi olarak açıklandı. Başvuruların 8 Haziran'da başladığı program için son başvuru tarihi 12 Haziran 2026 olarak duyuruldu. Adaylar başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından programa katılmaya hak kazanacak isimler noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimi, 19 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00'da Niğde Belediyesi Hazım Tepeyran Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kura sonucunda belirlenen adaylar, 6 Temmuz 2026 tarihinde görevlerine başlayacak. Yaklaşık 10 ay sürecek program kapsamında katılımcılar, 30 Nisan 2027 tarihine kadar kamu kurumlarında görev yapacak.

Başvuru şartları açıklandı

İŞKUR tarafından açıklanan şartlara göre programa başvuracak adayların İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması ve 18 yaşını tamamlamış bulunması gerekiyor. Ayrıca yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, başvuru tarihinden önceki son bir ay içerisinde sigortalı olarak çalışmamış olmak ve belirlenen hane gelir şartını taşımak da aranan kriterler arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra, başvuru sahiplerinin kurum tarafından yürütülen aktif işgücü programları veya işsizlik sigortası programlarından yararlanıcı olmaması gerektiği belirtildi. - NİĞDE