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Ekonomi

Niğde'ye 5 Proje Desteği

Niğde\'ye 5 Proje Desteği

TKDK, Niğde'de IPARD III kapsamında 167 milyon TL'lik 5 projeye 83 milyon TL hibe verecek.

28.02.2025 17:35
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Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nca (TKDK) IPARD III Birinci Çağrı Programı çerçevesinde Niğde'de 5 proje desteklenecek.

TKDK IPARD III Birinci Çağrı Programı çerçevesinde Niğde'de desteklenecek projeler düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki programda IPARD III Birinci Çağrı Programı kapsamında desteklenecek 167 milyonluk TL'lik 5 farklı yatırıma, 83 milyon TL hibe verileceği açıklandı. Yatırımcılara temsili çeklerinin verildiği programda konuşan Niğde Valisi Cahit Çelik, Niğde'nin proje yapma kapasitesinin yüksek olduğunu vurgularken kentin tüm kurumlardan 2024 yılında toplam 142 projeye 544 milyon TL civarında destek aldığını belirtti. Vali Çelik, "Niğde proje yapma kapasitesi çok yüksek bir il. IPARD kapsamında da ben inanıyorum ki ciddi anlamda projeler hayata geçirilecek. IPARD kapsamına yeni alınan iller içerisinde, proje yapma kapasitesi olarak İzmir'den sonra ikinci sıradayız. Niğde tarım kenti ve özellikle elma ve patates konusunda Türkiye'de üretim anlamında önemli bir yere sahibiz. 2025 yılında yine aynı şekilde hem proje hem de bilinçli tarım üretimi anlamında daha güçlü bir hale gelebiliriz" diye konuştu. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Aksaray İl Koordinatörü Salih Karlı da, IPARD III kapsamında tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konusunda ilana çıkıldığını aktararak desteklenecek projeleri açıkladı. Karlı, "Bu programın temel amacı; tarım ve gıda sektörlerinin sürdürülebilir modernizasyonla katkı sağlamak, gıda güvenliğini sağlamak, kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek, tarıma dayalı sanayiyi geliştirmek, yerinde öğrenmek ve yerinde işlemeyi sağlamaktır. IPARD III birinci çağrı programı kapsamında 5 tane projemiz desteklemeye hak kazandı. Bunlardan birisi süt işleme tesisi, 3 tanesi soğuk hava deposu, 1 tanesi ise süt toplama merkezi. Bu projelerle 167 milyon TL yatırım gerçekleştiriliyor. 2025 yılı içerisinde bu işletmelerimize, 83 milyon TL hibe ödemesi gerçekleştirmiş olacağız" ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından projeleri desteklenen yatırımcılara temsilci çekleri verildi. - NİĞDE

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Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, Güncel, Tarım, Son Dakika

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