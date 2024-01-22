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Niğdeli Süt Üreticileri Ulusal Süt Konseyi'nin Fiyat Artışına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Niğdeli Süt Üreticileri Ulusal Süt Konseyi'nin Fiyat Artışına Tepki Gösterdi

Ulusal Süt Konseyi'nin süt alım fiyatını 11,5 liradan, 13,5 liraya çıkarmasına Niğdeli süt üreticileri tepki gösterdi. Üreticiler, fiyatın kendilerini memnun etmediğini belirterek daha yüksek bir taban fiyat talep etti.

Niğdeli Süt Üreticileri Ulusal Süt Konseyi\'nin Fiyat Artışına Tepki Gösterdi
22.01.2024 - 20:19,
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Ulusal Süt Konseyi'nin süt alım fiyatını 11,5 liradan, 13,5 liraya çıkarmasına Niğdeli süt üreticileri tepki gösterdi.

Bugün itibari ile geçerli olacak rakamın kendilerini memnun etmediğini dile getiren üreticiler, taban fiyatın en az 15-16 lira olması gerektiğini söyledi. Niğde Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'nde bir araya gelen süt üreticileri, Ulusal Süt Konseyi'nin 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacak çiğ süt tavsiye fiyatının maliyetlerini karşılamadığını belirterek yetkililere seslendi. Süt üreticisi Bülent Özden yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Belirlenen fiyat kaba yemimizi bile karşılamıyor. Size 1 lira zam yapıyorlar, yeme 100 lira zam yapıyorlar. Artık başa çıkamıyoruz. Bugün en kötü yem 550-600 lira. Yani yemi ödeyemiyorum. Kendi ürettiğimiz kaba yem bile artık zarar etmeye başladı. Böyle giderse inekleri kestireceğiz, sütçü diye bir şey kalmayacak. Size 1,5 lira zam geliyor, süt ürünlerine 100'er lira zam geliyor. Süt ürünleri aldı başını gidiyor, et fiyatları aldı başını gidiyor. İneklerin kesilmemesi için yetkililerin buna bir an önce çare bulmalarını istiyoruz. Milletin rahatça süt, peynir, yoğurt yiyebilmesi için bize destek çıkmaları lazım."

Niğde Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Bilgehan Güney, "Bugün itibarıyla Türkiye genelinde süt fiyatları 13.5 lira olarak açıklandı. Moralimiz çok bozuk. Utanç verici bir rakam. 15 lira olmasını bekliyorduk. Maalesef olmadı. Ben şahsım adına buradan Süt Konseyi'ni kınıyorum. Telefonlarım susmuyor, 'başkanım bizim halimiz ne olacak' diye soruyorlar. Buradan üst düzeydeki büyüklerimize sesleniyorum; Allah rızası için ellerini vicdanlarına koysunlar, tekrar bunun üzerine bir çalışma yapsınlar. Bu insanları hayvancılığa teşvik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Süt üreticisi Serdar Er ise yetkililere seslenerek, hayvancılığı bitirmek istemiyorlarsa memnun edici fiyat vermeleri gerektiğini ifade etti. - NİĞDE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Niğdeli Süt Üreticileri Ulusal Süt Konseyi'nin Fiyat Artışına Tepki Gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğdeli Süt Üreticileri Ulusal Süt Konseyi'nin Fiyat Artışına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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