Nijerya'da 20 Milyar $ Petrol Projesine Onay

11.03.2026 15:07
Cumhurbaşkanı Tinubu, 18 yıl bekleyen derin deniz petrol projesi için yatırım kararını hızlandırdı.

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, yaklaşık 18 yıldır beklemede olan 20 milyar dolarlık derin deniz petrol projesi için Nihai Yatırım Kararı'nın (FID) alınmasını hızlandırmayı amaçlayan hedefli mali teşvik paketini onayladı.

Nijerya Ulusal Petrol Şirketinden (NNPC) yapılan açıklamada, Tinubu'nun onayladığı söz konusu kararın, ülkenin enerji sektörüne stratejik yatırımları çekme ve ekonomik büyümeyi hızlandırma hedefleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Açıklamada, projenin yaklaşık 20 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım çekmesi beklenen en büyük derin deniz enerji yatırımlarından olacağı ifade edildi.

Nijerya'daki uluslararası petrol şirketlerinin projeyi ortak yürüteceği aktarılan açıklamada, projenin tamamlanmasının ardından günlük 150 bin varil ham petrol ve 140 milyon fit küp doğal gaz üretiminin hedeflendiği belirtildi.

Söz konusu gelişmenin Nijerya'nın derin deniz petrol yatırımları açısından yeniden cazip bir merkez haline gelmesine katkı sağlayacağı vurgulanan açıklamada, projenin hayata geçirilmesiyle 5 binden fazla doğrudan ve dolaylı istihdam oluşturulmasının beklendiğine işaret edildi.

NNPC İcra Kurulu Başkanı Bashir Bayo Ojulari, projeye ilişkin değerlendirmesinde, yaklaşık 18 yıldır ilerleme kaydedilemeyen projenin onaylanmasının önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Ojulari, "Bu onay, hem hükümetin reform odaklı enerji politikalarının hem de NNPC'nin yürüttüğü çalışmaların somut bir sonucu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Nijerya, Enerji, Son Dakika

