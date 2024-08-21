Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konaklı Mahallesi'nde Üreticilerle Buluştu - Son Dakika
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Ekonomi

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konaklı Mahallesi'nde Üreticilerle Buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konaklı Mahallesi\'nde Üreticilerle Buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa'da en çok kavunun üretildiği Konaklı Mahallesi'nde üreticilerle buluştu. Kooperatifleşme çağrısı yapan Şadi Özdemir, ata tohumundan üretilen, susuz yetişen ve lezzeti ile öne çıkan Konaklı kavunun hak ettiği değeri bulması için destek vereceklerini söyledi.

21.08.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa'da en çok kavunun üretildiği Konaklı Mahallesi'nde üreticilerle buluştu. Kooperatifleşme çağrısı yapan Şadi Özdemir, ata tohumundan üretilen, susuz yetişen ve lezzeti ile öne çıkan Konaklı kavunun hak ettiği değeri bulması için destek vereceklerini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konaklı Mahallesi'ni ziyaret ederek, vatandaşlarla ve üreticilerle buluştu. Akdeniz sineği nedeniyle 3 yıl kavun üretiminin durduğunu ancak bu yıl tekrar bereketli bir dönem geçirdiklerini Başkan Şadi Özdemir'e anlatan üreticiler, yaşadıkları sorunlara da değindi.

Halk arasında "hırsız almaz" ismiyle bilinen Konaklı Mahallesi'nin meşhur kavunun lezzeti ile öne çıktığına vurgu yapan Şadi Özdemir, "Şu an Konaklı kavununda hasat zamanı. Umuyorum ki üreticilerimiz emeklerinin karşılığını alır. Ata tohumundan üretilen kavunun kendine has bir görüntüsü ve tadı bulunuyor. Susuz tarım yöntemiyle yetiştiriliyor. Herkesi bu lezzeti tatmayı öneriyorum" diye konuştu.

Konaklı kavununun hak ettiği değeri görmesi için üreticiye destek vereceklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, "Eski yıllarda olduğu gibi bu bölgemizde yine binlerce ton kavun üretilmesi için biz çiftçimizin yanında olacağız. Tarım her zaman önceliğimiz, üretimin artması en büyük amacımız" diye konuştu.

"Ürün elde kalırsa alacağız"

Nilüfer Belediyesi olarak üreticilere kooperatifleşme çağrısı yapan Başkan Şadi Özdemir, "Örgütlenerek kooperatif kurulması üreticiyi bir adım öne taşıyor. Belediye olarak bizler de üreticilerimize ziraat mühendisleri ile buluşturarak destek vereceğiz. Verimli topraklarımızda doğru üretim yapılmasını sağlayacağız. Üretilen ürünlerden elde kalanları da biz Nilüfer Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (NİLKOOP) olarak alacağız. 'Nilüfer'in köylüsü Nilüfer'in efendisi olsun' istiyoruz" dedi.

Tüm kırsal mahallelerde üretimi destekleyici çalışmalar yapacaklarını belirten Başkan Şadi Özdemir, tarımı ayağa kaldıracaklarının altını çizdi. Şehirde geçinmekte zorlanan gençlerin yeniden üretime dönmelerini istediklerini belirten Şadi Özdemir, "Üretilen ürünlerin değerinde satıldığını gören gençlerin de, tarıma döneceğine inanıyorum. O yüzden bizler elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Konaklı Mahallesi'nde Üreticilerle Buluştu - Son Dakika

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