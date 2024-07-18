Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıyor

Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıyor

Nilüfer Belediyesi, Ürünlü, Hasanağa ve Kayapa'da tarım alanı üzerine imara aykırı inşa edilen 4 yapıyı kullanılamaz hale getirdi. Belediye, imar planı yönetmeliğine aykırı yapılan kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

18.07.2024 16:19  Güncelleme: 16:21
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Nilüfer Belediyesi kaçak yapı ile mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri Ürünlü, Hasanağa ve Kayapa'da tarım alanı üzerine imara aykırı inşa edildiğini

tespit ettiği 4 yapıyı kullanılamaz hale getirdi. Nilüfer Belediyesi'nin imar planı yönetmeliğine aykırı yapılan kaçak yapılar ile mücadelesi

devam ediyor. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşların şikayetleri üzerine tespit

edilen yapılar, işlemleri yapılarak yıkılıyor.

Nilüfer Belediyesi, özellikle tarım alanları üzerine kurulu olan yapılara göz açtırmıyor. Son olarak Nilüfer Belediyesi yıkım ekipleri, iki günde 4 ayrı yapıyı kullanılamaz hale getirdi. Hasanağa Mahallesi'ndeki 240 metrekarelik kaçak yapı tamamen; Ürünlü'de biri 600, diğeri 1300 metrekare, Kayapa'da ise 500 metrekarelik imara aykırı yapılar ise içerdeki malzemelerin zarar görmemesi için kısmen yıkıldı. Nilüfer Belediyesi ekipleri, imara aykırı yapılarla ilgili çalışmaları önümüzdeki günlerde de sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Nilüfer Belediyesi Kaçak Yapıları Yıkıyor - Son Dakika

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