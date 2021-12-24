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Nilüfer'de toplu sözleşme sevinci - Son Dakika

Nilüfer'de toplu sözleşme sevinci

24.12.2021 17:22
Nilüfer'de toplu sözleşme sevinci

Nilüfer Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmeyle en düşük memur maaşı 6 bin 800 lira oldu.

Nilüfer Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmeyle en düşük memur maaşı 6 bin 800 lira oldu. 426 çalışanı kapsayan 2 yıl geçerli olacak olan bu sözleşmeyle tavandan yüzde 100 olarak verilen sosyal denge tazminatı, yüzde 120'ye çıkarılarak sosyal refah payı da yükseltildi.

Nilüfer Belediyesi'nde çalışan memur ve sözleşmeli personel, toplu sözleşme sevinci yaşadı. Toplam 426 çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi Nilüfer Belediyesi Halk Evi'nde törenle imzalandı. İmza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Tüm-Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Tüm-Bel-Sen Hukuk ve TİS Sekreteri Neval Arda, Tüm Bel-Sen Bursa Şube Başkanı Halil Durmuş, KESK Bursa Şubeler Platformu yöneticileri, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcıları ile çok sayıda personel katıldı.

İmza töreni öncesi konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, ekonomik anlamda çok sıkıntılı bir dönemden geçildiğini vurgulayarak, "Böyle bir dönemde çalışanlarımızın enflasyon karşısındaki mağduriyetlerini gidermek için elimizden geleni yapıyoruz. Tüm Bel-Sen ile imzalayacağımız toplu sözleşme belediyemizde çalışan 349 memur ile 77 sözleşmeli memuru kapsıyor. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 yıl geçerli olacak olan bu sözleşmeyle tavandan yüzde 100 olarak verilen sosyal denge tazminatı, yüzde 120'ye çıkarıldı. Sosyal refah payı da yükseltildi. Ayrıca memur ve sözleşmeli memur çalışanlarımız artık 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir ikramiye alacak, bu da güzel haberlerden biri. Bu düzenlemeyle Nilüfer Belediyesi'nde en düşük memur maaşı Ocak zammı hariç, 6 bin 800 lira oldu" dedi.

Bütün çalışanların daha iyi şartlara kavuşmasını istediklerini ifade eden Başkan Turgay Erdem, "Biliyorsunuz Ocak ayında bu rakamların üzerine enflasyon farkı eklenecek. Bu sözleşme, Bursa'daki bütün belediyeler arasında yapılan en iyi toplu sözleşme. Bu anlamda içinde bulunduğumuz şartlarda elimizden geleni yaptığımızı da görmenizi isteriz. Elbette bütün çalışanlarımızın daha iyi şartlara kavuşmasını istiyoruz. Olanaklarımız ölçüsünde, önce çalışanlarımızı memnun etmek istiyoruz. Diğer çalışma arkadaşlarımız için de iş barışı ve eşit işe-eşit ücret dengesini sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Herkes için daha iyi şartlar sunmak en büyük dileğimiz" diye konuştu.

Törende konuşan Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt da Türkiye'de yapılan en iyi sözleşmelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Türkiye'ye örnek belediyelerden bir olan Nilüfer Belediyesi toplu sözleşme sürecinde de örnek bir çalışmaya imza attı. Emek mücadelesi ülkemizde artık belli bir yere geldi. Birlik olduğumuzda neler başarabileceğimiz ortada. Umudumuzu yeni yılda da taze tutacağız. Ülke genelindeki en iyi sözleşmelerden birine imza atan Turgay başkanımız ve ekibine yürekten teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Tüm Bel-Sen Bursa Şube Başkanı Halil Durmuş da törende söz alarak Başkan Turgay Erdem ve ekibine memurlar adına teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Turgay Erdem ve Erdal Bozkurt, 349 memur ile 77 sözleşmeli personeli kapsayan toplu sözleşmeye imzayı attı. Tören sonunda günün anısına pasta kesilirken ortaya renkli görüntüler çıktı. - BURSA

Nilüfer'de toplu sözleşme sevinci
Nilüfer'de toplu sözleşme sevinci
Nilüfer'de toplu sözleşme sevinci
Nilüfer'de toplu sözleşme sevinci

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nilüfer belediyesi, Turgay Erdem, Bursa, Memur, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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