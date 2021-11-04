Nilüfer'deki üretici pazarlarına yeni düzenleme

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin üretici pazar alanlarında gerçekleştirdiği düzenlemeleri yerinde inceledi. Vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek taleplerini dinleyen Başkan Erdem, pazar alışverişi de yaptı.

Zirai üretimi desteklemek için köylülerin tarlalarındaki ürünü satışa sunduğu üretici pazarları kuran Nilüfer Belediyesi, bu pazar alanlarında yeni bir düzenlemeye gitti. Bu doğrultuda, üretici pazarlarında tezgah açan çiftçilerin, üretici kayıt sistemi güncellendi. Bu kapsamda ürettikleri ürünleri belgeleyen çiftçiler için üretici kimlik, tanıtım kartları ve yer bildirimleri hazırlanarak, ürün fiyat etiketleri oluşturuldu.

Gerçekleştirilen düzenlemeleri yerinde inceleyerek pazardaki üreticilerden alışveriş yapan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem "İlçede Çamlıca, Konak, Görükle ve Karaman mahallelerinde kurulan üretici pazar alanlarında, bölgemizde yetiştirilen tarım ürünlerinin aracısız olarak ve uygun fiyatlarla vatandaşlara sunulmasına özen gösteriyoruz. Üreticinin de tüketicilerin de memnun olacağı bir alışveriş düzeni oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek sorun ve önerileri dinleyen Başkan Erdem, yapılan düzenlemelerin bir amacının da üretici pazarlarının amacı dışına çıkarak halden alınan ürünlerin bu alanlarda satışa sunulmasının önüne geçmek olduğunu söyledi.

Nilüfer ilçesinde hali hazırda salı günleri Görükle, çarşamba günleri Konak, cumartesi günleri Çamlıca, pazar günleri ise Karaman mahallelerinde kurulan üretici pazar alanlarında toplam 220 çiftçi, ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştiriliyor. - BURSA