Nisan 2026: Deniz Sıcaklığı Rekoru Yakın

08.05.2026 12:00
Deniz yüzeyi sıcaklığı Nisan 2026'da en yüksek ikinci seviyeye ulaştı, El Nino etkileri bekleniyor.

Dünyada deniz yüzeyi sıcaklığı Nisan 2026'da kayıtlardaki en yüksek ikinci seviyeye çıktı.

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) bünyesindeki Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), nisan ayına ilişkin sıcaklık değerlerini açıkladı.

Buna göre, gelecek aylarda El Nino şartlarının gelişmesi beklenirken, nisanda kutup bölgeleri dışındaki kaydedilen en yüksek ikinci deniz yüzeyi sıcaklıkları görüldü. Tropikal Pasifik'in geniş kesimlerinde ise şiddetli deniz sıcak hava dalgalarıyla bağlantılı rekor sıcaklıklar ölçüldü.

Deniz yüzeyi sıcaklığı geçen ay 21 dereceye ulaştı. Dünyada en yüksek nisan ayı deniz yüzeyi sıcaklığı 2024'te kaydedilmişti.

Deniz yüzeyi sıcaklığı geçen ay ekvatoral Pasifik'in orta kesimlerinden ABD ve Meksika'nın batı kıyılarına uzanan geniş bir bölgede oldukça yüksek seyretti ve bu durum "şiddetli" deniz sıcak hava dalgası koşulları oluşturdu.

Nisan 2026, aynı zamanda dünyada üçüncü en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti. En sıcak nisan ayı 2024, ikincisi de 2025'te ölçülmüştü.

Kara yüzeyi sıcaklığı geçen ay 14,89 dereceyle 1991-2020 dönemindeki nisan ayı ortalamasının 0,52 derece üzerinde gerçekleşti.

Avrupa'da yüzey sıcaklık ortalaması nisanda 8,88 derece oldu. Nisan 2026, Avrupa için 10. en sıcak nisan ayı olarak kayıtlara geçti.

C3S Direktör Yardımcısı ve Stratejik İklim Lideri Samantha Burgess, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Nisan 2026'nın küresel sıcaklıkların kalıcı biçimde yüksek seyrettiğine ilişkin sinyallere yenisini eklediğini belirterek, "Deniz yüzeyi sıcaklıkları rekor seviyelere yakın seyrederken yaygın deniz sıcak hava dalgaları görüldü, Arktik deniz buzu ortalamanın oldukça altında kaldı ve Avrupa'da sıcaklık ile yağış açısından keskin karşıtlıklar yaşandı. Bunların tümü, giderek daha fazla aşırılıklarla şekillenen bir iklimin ayırt edici özellikleri." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

