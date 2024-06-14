Nisan Ayında Hizmet Üretim Endeksi Yıllık Bazda Arttı, Aylık Bazda Geriledi

Ekonomi

Hizmet üretim endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 2,3 yükselirken, aylık bazda ise yüzde 2,2 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin hizmet üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, yıllık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,7, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 10,4, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 1, idari ve destek hizmetleri yüzde 3,8 yükseliş gösterdi. Gayrimenkul hizmetleri yüzde 1,3, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 6,8 azaldı.

Hizmet üretim endeksi aylık bazda yüzde 2,2 düştü

Hizmet üretim endeksi, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,2 geriledi.

Alt sektörler incelendiğinde aylık bazda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 2,1, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 5,7, gayrimenkul hizmetleri yüzde 9,6, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 5,5, idari ve destek hizmetleri yüzde 1,7 azalış kaydetti. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde ise yüzde 3,2 artış kayıtlara geçti.