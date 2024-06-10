Nisan Ayında Türkiye'nin Cari İşlemler Açığı 5.3 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Nisan Ayında Türkiye'nin Cari İşlemler Açığı 5.3 Milyar Dolar

Nisan Ayında Türkiye\'nin Cari İşlemler Açığı 5.3 Milyar Dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon dolar açık kaydetti. Ocak-Nisan dönemindeki toplam cari açık ise 16 milyar 125 milyon dolar olarak gerçekleşti.

10.06.2024 10:12
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Nisan ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerini açıkladı. Buna göre, Nisan ayında cari işlemler hesabı 5 milyar 285 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 497 milyon ABD doları açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7 milyar 649 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 3 milyar 110 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 548 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 1 milyar 355 milyon ABD doları net çıkış ve 609 milyon ABD doları net giriş kaydetti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 856 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Portföy yatırımları 2 milyar 23 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 360 milyon ABD doları net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 387 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 758 milyon ABD ve 500 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 298 milyon ABD doları net artış kaydetti.

RESMİ REZERVLERDE 2 MİLYAR 392 MİLYON DOLAR AZALIŞ OLDU

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 358 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 246 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 1 milyar 604 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 892 milyon ABD doları, 52 milyon ABD doları ve 140 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 2 milyar 392 milyon ABD doları net azalış oldu.

OVP'DEKİ CARİ AÇIK TAHMİNİ

Orta vadeli programda 2024 yılı cari açığı 34.7 milyar dolar seviyesinde tahmin edildi fakat Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek cari dengede yılın geri kalanında yaşanacak iyileşme ile bu seviyenin oldukça altında cari açık beklediklerini belirtti. Bakan Mehmet Şimşek, "Dış borcun sürdürülebilirliği için yüzde 2,5'in altında cari açık hedefine yönelik yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan Ayında Türkiye'nin Cari İşlemler Açığı 5.3 Milyar Dolar - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce: Ya daha çok üretelim yada kemer sıkmaya devam edelim. Ağalar doymak bilmiyor ,tasarrufa meçlis lokantasından başlayalım. 4 çeşit yemek 60 lira.. Bu paraya sade vatandaş tost yiyemiyor . 4 0 Yanıtla

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