Nisan'da Dış Ticaret Haddi 90,1'e Yükseldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nisan'da Dış Ticaret Haddi 90,1'e Yükseldi

Nisan\'da Dış Ticaret Haddi 90,1\'e Yükseldi
12.06.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, nisan ayında dış ticaret haddinin 1,9 puan artarak 90,1 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında dış ticaret haddinin, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak 90,1 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1 arttı, yakıtlarda yüzde 49,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,1 arttı. İhracat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,1 arttı, yakıtlarda yüzde 33,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 11,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 38,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 arttı. İthalat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 37,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,2 arttı, yakıtlarda yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 azaldı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesi ile hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak, 2026 yılı Nisan ayında 90,1 oldu.

Kaynak: DHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nisan'da Dış Ticaret Haddi 90,1'e Yükseldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Serkan Çekerek Ahmet Serkan Çekerek:
    güzel tabi ama yine de bi işe yaramıyo 0 0 Yanıtla
  • Füsun Alptekin Füsun Alptekin:
    peki bu rakamlar yükselişe geçti ama sıradan çalışan insanın cebine bi lira girdi mi acaba yetkililer ne yapacak bunu iyileştirmek için hiçbir adım atılmadığı açık belli 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Alay Mustafa Alay:
    işçi maaşları anca artıyo ama her şeyin fiyatı çıkıyo zaten ne farkı var bu istatistiklerin ?? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu’ya hak ettiği cevabı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu'ya hak ettiği cevabı verdi
İsmail, Merih’in Ronaldo’yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı İsmail, Merih'in Ronaldo'yu nasıl kaydettiğini anlattı, herkes yerlere yattı
Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi Sagrada Familia: Dünyanın En Yüksek Kilisesi
Esrarengiz olay Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu Esrarengiz olay! Gelinlik giymeye hazırlanan icra müdür yardımcısı evinde ölü bulundu
CHP Parti Meclisi’nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu CHP Parti Meclisi'nden istifa eden 28 üyenin ismi belli oldu
Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı’yı çıldırttı Evli adama kaçan kıza yapılan muamele Müge Anlı'yı çıldırttı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 12:03:54. #7.13#
SON DAKİKA: Nisan'da Dış Ticaret Haddi 90,1'e Yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.