Nisan\'da Dış Ticaret Haddi 90,1\'e Yükseldi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayında dış ticaret haddinin, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak 90,1 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Nisan 2026 dönemine ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı. Buna göre; ihracat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,1 arttı, yakıtlarda yüzde 49,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 11,1 arttı. İhracat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18,1 arttı, yakıtlarda yüzde 33,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 10,8 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 11,3 ARTTI

İthalat birim değer endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3,2 azaldı, yakıtlarda yüzde 38,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,3 arttı. İthalat miktar endeksi nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 37,5 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,2 arttı, yakıtlarda yüzde 7,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,3 azaldı. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesi ile hesaplanan dış ticaret haddi, bir önceki yılın aynı ayına göre 1,9 puan artarak, 2026 yılı Nisan ayında 90,1 oldu.