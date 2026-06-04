Nisan'da İşsizlik Oranı Yükseldi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, nisan ayında mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. Atıl işgücü oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 oldu.

TÜİK, nisan ayına ilişkin "İşgücü İstatistikleri"ni açıkladı. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 5 bin kişi azalarak 2 milyon 868 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8 iken kadınlarda yüzde 11,0 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı nisan ayında bir önceki aya göre 356 bin kişi azalarak 32 milyon 166 bin kişi olurken, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 48,1 olarak kaydedildi. Bu oran erkeklerde yüzde 65,4 iken kadınlarda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI AZALDI

İşgücü, nisan ayında bir önceki aya göre 361 bin kişi azalarak 35 milyon 34 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,2 iken kadınlarda yüzde 35,0 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK AZALARAK YÜZDE 14,5 OLDU

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 14,5 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,0, kadınlarda ise yüzde 19,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi nisan ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 42,1 saat olarak gerçekleşti.

ATIL İŞGÜCÜ ORANI 1,2 PUAN AZALDI

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı nisan ayında bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 30,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20,5 olarak tahmin edildi.