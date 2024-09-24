Nissan Türkiye Yelken Takımı Birinci Oldu

Ekonomi

Nissan Türkiye Yelken Takımı, Nissan Zacapa teknesiyle IRC2 kategorisinde birincilik kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2016'dan beri Türkiye'de yelken sporuna destek veren otomotiv markası olan Nissan Türkiye, bu yıl yeniden Bosphorus Cup'la partner oldu. Yarışa "IRC2" kategorisinde iki ayrı teknesiyle katılan "Nissan Türkiye Yelken Takımı", "Nissan Zacapa" teknesiyle, "IRC2" kategorisinde birincilik kazandı.

Nissan Türkiye, bu yıl da destekçisi olduğu 23'üncü Bosphorus Cup'ta, "IRC2" kategorisinde iki ayrı teknesiyle yarıştı. Selim Kakış liderliğindeki profesyonel ekip kıran kırana süren mücadelede yeniden podyumdaki yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Nissan Türkiye'nin 8 yılı aşkın süredir yelken sporuna verdiği destekle denizlerin en dikkati çekici ve en güçlü otomotiv markası olduğunu belirtti.

Ghanem, "Bosphorus Cup gibi özel bir organizasyonla omuz omuza yürümek ise bu alandaki yetkinliğimizi sağlamlaştırıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan partnerliğimizi bu yıl devam ettirerek birlikteliğimizi güçlendirdik. Bu sene de 23'üncü Bosphorus Cup'ta yarışan Nissan teknelerimiz dikkatleri üzerine çekti. Nissan Zacapa teknemiz yer aldığı 'IRC2' kategorisinde birincilik ödülünü kucakladı ve yelken takımımız bizi bu sene de gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Nissan Türkiye olarak bu iş birlikleriyle çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında sürdürülebilirlik çalışmalarına olan katkılarını sağlamlaştırdıklarına dikkati çeken Ghanem, "Nissan'ın sürdürülebilirlik hedeflerini ve 'Ambition2030' vizyonunu destekleyen bu karbon nötr spora verdiğimiz desteği ve denizlerdeki görünürlüğümüzü artırarak ilerletmeyi hedefliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Bosphorus Cup'ın partneri olarak karbon nötr sporları destekliyor

Nissan'ın global sürdürülebilirlik vizyonu çatısı altında yer alan karbon nötr spor faaliyetleri bilindiği üzere Nissan'ın Formula E'deki varlığıyla dikkati çekiyor. Nissan Türkiye karbon nötr sporları destekleyen bu vizyonu Türkiye'de de güçlendirmek amacıyla İstanbul'un zengin tarihini, coğrafyasını ve çeşitli kültürünü denizde kutlayan Bosphorus Cup'ın partneri olarak karbon nötr sporları destekliyor.

23 yıldır düzenlenen Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya çapında tanıttığı önemli spor etkinliklerinden biri olarak bilinirken, Nissan Türkiye bu işbirliği kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında sürdürülebilirlik çalışmalarına olan katkısını sağlamlaştırarak Nissan'ın sürdürülebilirlik vizyonuna hizmet ediyor. Bu etkinlik aracılığıyla, Nissan Türkiye sadece kültür ve turizm alanında katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanlarına yelkenle hem karbon nötr olmayı teşvik eden hem de iş-özel yaşam dengesini destekleyen bir deneyim sunuyor.