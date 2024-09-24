Nissan Türkiye Yelken Takımı Birinci Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Nissan Türkiye Yelken Takımı Birinci Oldu

Nissan Türkiye Yelken Takımı Birinci Oldu

Nissan Türkiye Yelken Takımı, Bosphorus Cup'ta IRC2 kategorisinde Nissan Zacapa ile birincilik kazandı.

24.09.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nissan Türkiye Yelken Takımı, Nissan Zacapa teknesiyle IRC2 kategorisinde birincilik kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2016'dan beri Türkiye'de yelken sporuna destek veren otomotiv markası olan Nissan Türkiye, bu yıl yeniden Bosphorus Cup'la partner oldu. Yarışa "IRC2" kategorisinde iki ayrı teknesiyle katılan "Nissan Türkiye Yelken Takımı", "Nissan Zacapa" teknesiyle, "IRC2" kategorisinde birincilik kazandı.

Nissan Türkiye, bu yıl da destekçisi olduğu 23'üncü Bosphorus Cup'ta, "IRC2" kategorisinde iki ayrı teknesiyle yarıştı. Selim Kakış liderliğindeki profesyonel ekip kıran kırana süren mücadelede yeniden podyumdaki yerini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, Nissan Türkiye'nin 8 yılı aşkın süredir yelken sporuna verdiği destekle denizlerin en dikkati çekici ve en güçlü otomotiv markası olduğunu belirtti.

Ghanem, "Bosphorus Cup gibi özel bir organizasyonla omuz omuza yürümek ise bu alandaki yetkinliğimizi sağlamlaştırıyor. Geçtiğimiz yıl başlayan partnerliğimizi bu yıl devam ettirerek birlikteliğimizi güçlendirdik. Bu sene de 23'üncü Bosphorus Cup'ta yarışan Nissan teknelerimiz dikkatleri üzerine çekti. Nissan Zacapa teknemiz yer aldığı 'IRC2' kategorisinde birincilik ödülünü kucakladı ve yelken takımımız bizi bu sene de gururlandırdı." ifadelerini kullandı.

Nissan Türkiye olarak bu iş birlikleriyle çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında sürdürülebilirlik çalışmalarına olan katkılarını sağlamlaştırdıklarına dikkati çeken Ghanem, "Nissan'ın sürdürülebilirlik hedeflerini ve 'Ambition2030' vizyonunu destekleyen bu karbon nötr spora verdiğimiz desteği ve denizlerdeki görünürlüğümüzü artırarak ilerletmeyi hedefliyoruz." açıklamalarında bulundu.

Bosphorus Cup'ın partneri olarak karbon nötr sporları destekliyor

Nissan'ın global sürdürülebilirlik vizyonu çatısı altında yer alan karbon nötr spor faaliyetleri bilindiği üzere Nissan'ın Formula E'deki varlığıyla dikkati çekiyor. Nissan Türkiye karbon nötr sporları destekleyen bu vizyonu Türkiye'de de güçlendirmek amacıyla İstanbul'un zengin tarihini, coğrafyasını ve çeşitli kültürünü denizde kutlayan Bosphorus Cup'ın partneri olarak karbon nötr sporları destekliyor.

23 yıldır düzenlenen Bosphorus Cup, Türkiye'nin dünya çapında tanıttığı önemli spor etkinliklerinden biri olarak bilinirken, Nissan Türkiye bu işbirliği kapsamında çevresel, sosyal ve yönetişim alanlarında sürdürülebilirlik çalışmalarına olan katkısını sağlamlaştırarak Nissan'ın sürdürülebilirlik vizyonuna hizmet ediyor. Bu etkinlik aracılığıyla, Nissan Türkiye sadece kültür ve turizm alanında katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda çalışanlarına yelkenle hem karbon nötr olmayı teşvik eden hem de iş-özel yaşam dengesini destekleyen bir deneyim sunuyor.

Kaynak: AA

Denizcilik, Etkinlik, istanbul, Türkiye, Ekonomi, Nissan, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nissan Türkiye Yelken Takımı Birinci Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
12:27 iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı iPhone 16 için geceyarısı kuyruğa girenlerin kim oldukları ortaya çıktı
11:48 Ali Koç, İsmail Kartal’a haber yolladı: Sakın bunu yapma Ali Koç, İsmail Kartal'a haber yolladı: Sakın bunu yapma
19:41 Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı Hadsiz Yunan sınırı iyice aştı! Elini kolunu sallayarak ayak bastıkları yer Türk toprağı
19:38 80’lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı 80'lik çiftin adrenalin dolu şovu, görenlerin ağzını açık bıraktı!
19:18 Guardiola’yı yıkan haber Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı Guardiola'yı yıkan haber! Yıldız futbolcu, çapraz bağlarını yırtıp sezonu kapattı
19:07 İstanbul’da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı İstanbul'da Şeyda polisi şehit eden saldırgan tutuklandı
18:49 Bu ifadeler çok konuşulur Galatasaray’dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması Bu ifadeler çok konuşulur! Galatasaray'dan olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması
18:21 Trafikte sürücülere silahlı tehdit Gerçek bambaşka çıktı Trafikte sürücülere silahlı tehdit! Gerçek bambaşka çıktı
18:18 İran’da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var İran'da peş peşe 3 patlama: Ağır yaralılar var!
18:08 Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya’dan yanıt: Alçakça bir yalan Çöp poşetine soruşturma iddialarına Yerlikaya'dan yanıt: Alçakça bir yalan
18:07 Orta doğu alev alev Lübnan’dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti Orta doğu alev alev! Lübnan'dan kaçış başladı, İsrail OHAL ilan etti
18:01 Eski sevgili dehşeti Genç kadın, kocası evde yokken katledildi Eski sevgili dehşeti! Genç kadın, kocası evde yokken katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 14:09:56. #1.11#
SON DAKİKA: Nissan Türkiye Yelken Takımı Birinci Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement