Niyaz: "Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinin Avrupa'yı alarma geçirdi" - Son Dakika
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Niyaz: "Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinin Avrupa'yı alarma geçirdi"

19.10.2022 10:46
Niyaz: "Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinin Avrupa'yı alarma geçirdi"

Gayrimenkul Uzmanı Niyazkılıç Niyaz, 9. ayına giren Rusya-Ukrayna savaşından kaçanların, güvendikleri ülke olan Türkiye'ye geldiğini ve burada ev aldığını söyledi.

Gayrimenkul Uzmanı Niyazkılıç Niyaz, 9. ayına giren Rusya- Ukrayna savaşından kaçanların, güvendikleri ülke olan Türkiye'ye geldiğini ve burada ev aldığını söyledi.

Ukrayna-Rusya arasındaki savaşın her geçen gün tırmanmaya devam ettiğini kaydeden Niyaz, Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinin Avrupa'yı alarma geçirdiğini vurguladı. Enerji piyasalarına bakıldığında fiyatlamaların yüksek kaldığını gördüklerini aktaran Niyaz, "Savaş, ülkemizin gayrimenkul sektörünü ciddi bir şekilde etkiledi. Hem Rus hem Ukraynalı sığınmacıların çoğu, güven içinde olan Türkiye'ye akın ediyor. Buna bağlı olarak emlak piyasalarında dalgalanmalar da meydana geliyor. Yabancı yatırımcılarla birlikte ülkeye döviz girdisi de sağlanmaya başladı. Son olarak sektörün kontrol altında tutulması için de bazı adımların ivedilikle atılması gerektiğini düşünüyorum. Devletimizin her zaman olduğu gibi vatandaşının yanında bir tavırla bu müdahaleyi gerçekleştireceğini bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Niyaz: 'Rusya-Ukrayna savaşının tetiklediği enerji krizinin Avrupa'yı alarma geçirdi' - Son Dakika

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