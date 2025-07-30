Niyazi Selçuk'un Yeşil Karıncalar Okulu - Son Dakika
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Ekonomi

Niyazi Selçuk'un Yeşil Karıncalar Okulu

Niyazi Selçuk\'un Yeşil Karıncalar Okulu
30.07.2025 10:51
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Niyazi Selçuk, atık toplayıcılarının eşitsizliklerine dikkat çekerek 20 bin çocuğa ulaştı.

16. Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nda "Fark Yaratan" seçilen sanatçı ve resim öğretmeni Niyazi Selçuk, atık toplayıcılarının yaşadığı eşitsizliklerden yola çıkan çalışması "Yeşil Karıncalar Okulu" ile 20 binden fazla çocuk ve yetişkine ulaştı.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Niyazi Selçuk, sivil toplum kuruluşları için çocuklara yönelik eğitim içerikleri geliştirme konusundaki deneyimini, yetişkinleri de kapsayacak şekilde kuşaklararası iklim adaletine katkı sunan bir eğitim programına çevirdi.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 16. döneminde Fark Yaratan isim olarak seçilen sanatçı ve resim öğretmeni Selçuk, 2014 yılında kurduğu Dönüşüm Derneği ile çevre sorunlarını sadece ekolojik değil, aynı zamanda toplumsal bir mesele olarak ele alıyor. Atık toplayıcılarının yaşadığı eşitsizliklerden yola çıkarak Yeşil Karıncalar Okulu çalışmasını başlatan Selçuk, iklim krizinden en çok etkilenecek gruplardan çocuklara atık dönüşümünü yaratıcı yollarla anlatıyor.

Çalışması kapsamında Selçuk, ilk olarak "Yeşil Karıncalar - Bir Geri Dönüşüm Hikayesi" adlı çocuk kitabında atık dönüşümünü oluşturduğu karakter üzerinden çocuklara aktarmaya başladı. Kitap, İngilizce ve Arapça'ya da çevrilerek mülteci çocuklara ulaştırıldı.

Selçuk, eğitimcilere yönelik atölye çalışmalarıyla Yeşil Karıncalar Okulu modelini Türkiye'nin dört bir yanındaki farklı okullardan öğrencilere de sunuyor. Her çocuğun farklı yollarla öğrendiğini savunan Selçuk, "Çoklu Zeka Kuramı" ışığında geliştirdiği eğitim materyalleri arasına çocukların eğlenerek öğrenmesini sağlayan aynı temadaki kutu oyunu ve edinilen tüm bilgilerin pekişmesine destek veren tiyatro oyununu da ekledi.

Bugüne kadar 20 binden fazla çocuk ve yetişkine ulaşan çalışma, çocuklar üzerinden yetişkinlerde de davranış değişikliği yaratmayı başardı. Türkiye genelinde pek çok okulda uygulanan atölye çalışmaları sayesinde geri dönüşüm farkındalığının kazanılmasına yardımcı oldu.

"Etkili ve yaratıcı bir çalışma"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, çocukları merkeze alan ilgili eğitim modelinin, yetişkinlerde de davranış değişikliği yarattığını belirtti.

Yeşil Karıncalar Okulu'nu, çevre sorunlarına ilişkin farkındalığı çocuklar üzerinden topluma yaymayı başaran etkili ve yaratıcı bir çalışma olarak niteleyen Safkan, şunları kaydetti:

"Bu çalışma, çocukların öğrenme ve dönüştürme gücünü ortaya çıkarıyor. Sabancı Vakfı olarak 'Bir değişim yaratmak için asla küçük değilsin.' mesajını, çocuklarla büyütüp toplumsal farkındalığa dönüştüren bu anlamlı çalışmayı desteklemekten mutluluk duyuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Niyazi Selçuk'un Yeşil Karıncalar Okulu - Son Dakika

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