Nizip ve Karkamış'tan İhracatta Rekor

07.04.2026 09:45
Nizip ve Karkamış, 2026'nın ilk çeyreğinde 100 milyon doları aşarak önemli bir başarı elde etti.

Nizip Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip ve Karkamış ilçelerinin 2026 yılının ilk çeyreğinde ihracatının 100 milyon doları aştığını bildirdi.

Özyurt, yaptığı yazılı açıklamada, Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) verilerine göre, Nizip ve Karkamış'ın Ocak-Mart döneminde toplam 100 milyon 63 bin 916 dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.

Söz konusu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artışa işaret ettiğini aktaran Özyurt, bunun bölge sanayisinin üretim gücünü ve uluslararası pazarlardaki rekabet seviyesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen elde edilen başarının dikkat çekici olduğunu vurgulayan Özyurt, şunları kaydetti:

"Bu başarı, sanayicilerimizin azmi ve çalışanlarımızın emeğinin bir sonucudur. Nizip ve Karkamış, 2026 yılının ilk çeyreğinde 100 milyon dolar barajını aşarak önemli bir eşiği geride bırakmıştır. Nizip Ticaret Odası olarak ihracatçılarımızı desteklemeye ve yeni nesil dış ticaret modelleriyle güçlendirmeye devam edeceğiz."

Özyurt, yıl sonuna kadar ihracatta yeni rekorlar hedeflediklerini belirterek, üretim ve ihracata katkı sunan iş dünyası temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
Suriye’den Kürtler için kritik karar Vatandaşlık başvuruları başladı Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı
Beklenen olmadı Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Beklenen olmadı! Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı Eşiyle romantik kare Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı! Eşiyle romantik kare

10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
08:54
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı Kurtulmak için bakın ne yapmış
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış
