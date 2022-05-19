NN Hayat ve Emeklilik'ten Türkiye'deki gençlere yurt dışında ve uzaktan çalışma imkanı - Son Dakika
Üye Girişi

NN Hayat ve Emeklilik'ten Türkiye'deki gençlere yurt dışında ve uzaktan çalışma imkanı

19.05.2022 11:44
NN Hayat ve Emeklilik'ten Türkiye'deki gençlere yurt dışında ve uzaktan çalışma imkanı

NN Hayat ve Emeklilik, NN IT HUB ile Türkiye'deki tersine beyin göçüne destek veriyor.

NN Hayat ve Emeklilik, NN IT HUB ile Türkiye'deki tersine beyin göçüne destek veriyor.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, program kapsamında, uluslararası bir şirkette çalışma fırsatına sahip olmak isteyen gençlere, Türkiye'de yaşamaya devam ederken, yurt dışına uzaktan çalışma imkanı sunuluyor.

NN Romanya ile başlatılan projeye, NN Çekya dahil oldu.

Dünyanın köklü sigorta ve yatırım yönetimi şirketlerinden NN Group bünyesinde faaliyet gösteren NN Hayat ve Emeklilik, yurtdışında kariyer yapmak isteyen gençlere Türkiye'de kalıp uluslararası bir şirkette uzaktan çalışma fırsatı sunuyor.

NN Group'un uluslararası projesi NN IT HUB, Türkiye'nin bilgi teknolojileri alanında başarılı gençlerine, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki şirketlerinde kariyer imkanı sağlıyor. NN Group'a bağlı farklı ülkelerdeki iş birimlerinin dahil olduğu program kapsamında, beş genç yetenek ile başlayan program farklı pozisyon ve ülkelerin de dahil edilmesiyle büyüyerek devam edecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hong-Wha Ling, odaklandıkları iki önemli konunun topluma katkı ve dijitalleşme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz NN IT HUB projesi, günümüz pandemi koşullarına uygun olarak gençlere çalışma fırsatı sunarken bir yandan da Türkiye'nin teknoloji alanında başarılı gençlerinin ülkemizde kalmasına destek veriyor. Böylece hem topluma katkı sağlama hedeflerimizi sürdürüyor hem de gerek şirketimiz gerekse sektörümüzün dijitalleşme misyonuna hizmet ediyoruz.

Gençlerimiz yurtdışı kariyer hedeflerine ulaşma imkanı elde ederken, esnek çalışma saatleri, eğitime devam etme olanakları, dünyadaki en yeni teknolojiler ve çözümlerle ilgili çalışma gibi ayrıcalıklara da sahip olabiliyor. Şu anda iki ülke ile devam ettirdiğimiz projenin diğer firmalara örnek olacağına da inanıyoruz."

YORUMLAR
500
Yeşilin Başkenti Kampanyasına Yurt İçi ve Yurt Dışından Yoğun İlgi Yeşilin Başkenti Kampanyasına Yurt İçi ve Yurt Dışından Yoğun İlgi Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi Yeşilin başkenti kampanyasına yurt içi ve yurt dışından yoğun ilgi Bakan Özer: 'Türk Öğrencilerin Yurt Dışında En Fazla Tercih Ettiği Ülkeler Almanya, Fransa ve Hollanda' Bakan Özer: 'Türk Öğrencilerin Yurt Dışında En Fazla Tercih Ettiği Ülkeler Almanya, Fransa ve Hollanda'
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi NN Hayat ve Emeklilik'ten Türkiye'deki gençlere yurt dışında ve uzaktan çalışma imkanı - Son Dakika


Son Dakika
11:38 Köpeğin ağzını zorla açıp alkol içirdikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştılar! Gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı...
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
10:07 Kilosu 760 lira olan cevizle tarif veren ve eleştirilen oyuncu Yasemin Özilhan'dan ilginç savunma: Peynir de pahalı, hayat pahalı yani
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 11:48:18. #1.13#
SON DAKİKA: NN Hayat ve Emeklilik'ten Türkiye'deki gençlere yurt dışında ve uzaktan çalışma imkanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement