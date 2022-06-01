NN Sosyal İnovasyon Kampı'nda gençler çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunu ele aldı

NN Hayat ve Emeklilik, Genç Başarı Eğitim Vakfı iş birliği ile İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliğinde 10 farklı okuldan 100 lise öğrencisinin ve 10 NN gönüllüsünün katılımıyla Sosyal İnovasyon Kampı gerçekleştirdi.

NN Hayat ve Emeklilik'ten yapılan açıklamaya göre, bu sene çeşitlilik ve kapsayıcılık teması ile düzenlenen kampta en başarılı iş fikirlerine ödül verildi.

İlki 2017'de düzenlenen Sosyal İnovasyon Kampı, pandemi nedeniyle iki yıl aradan sonra yeniden yüz yüze gerçekleşti.

Kampta liseli gençler, "Cinsiyet Eşitliği", "Jenerasyon Farkı" ve "Bedensel ve Ruhsal Farklılıklar" odaklarında genç istihdamında çeşitlilik ve kapsayıcılık ana temasıyla, mentorları ile birlikte kendi iş fikirlerini tasarlayarak jüri sunumlarını gerçekleştirdiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç Başarı Eğitim Vakfı Genel Müdürü Seçil Yıldırım Çelebi, iş birliğinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"NN Hayat ve Emeklilik ile beraber iş birliğimiz 2017 yılında başladı ve birlikte gençlerle eğitimden, finansal okuryazarlığa kadar birçok farklı alanda inovasyon temelli uygulamalar gerçekleştirdik. Temel olarak inovasyon kamplarımızla hedefimiz, gençlerimizin toplumsal ve global sorunları tanıyarak, onlara çözümler üretebilen ve çözümlerini salt fikir aşamasında düşünmekten ziyade, bir girişime dönüştürebilecek temel bilgiyi uygulama ile öğretebilmektir.

Gençlerin, sorunlara iş fikirleri ile çözüm bulduğu inovasyon kamplarımızda gençlerimize fırsat tanındığında her soruna çözüm önerileri üretebildiklerini ve bunu hayata geçirebilecek temellere oturtmanın ellerinde olduğunu, takımların iş fikirlerini öğrendiğimizde görmüş olduk. Gençlerimizin geleceğini şekillendirdikleri bu çağlarda onlar için yürüttüğümüz çalışmalarımızda NN Hayat ve Emeklilik'in desteği ile yolumuza devam etmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

NN Hayat ve Emeklilik İnsan Kaynakları Müdürü Özlem Kuzey Kaya ise NN Group olarak "Önce Sen" mottoları kapsamında her yaştan ve her kesimden insanlara kucak açtıklarını, özellikle gençlerle etkileşime önem verdiklerini aktardı.

Faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerde ekonomik desteğe ihtiyacı olan gençlere Future Matters programıyla Hollanda'da yüksek lisans bursu sağladıklarına işaret eden Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Genç Başarı Vakfı ile 2017'den bu yana sürdürdüğümüz bu değerli iş birliğiyle de gençlerle bir araya gelme imkanı bulduğumuz için çok mutluyuz. 2020 yılında tasarruf başlığı ile gerçekleşen kampımız, geçen sene de Eğitimde Fırsat Eşitliği temasıyla gençlerin fikirlerini aktarma imkanı sağlamıştı. Bu yıl ise Çeşitlilik ve Kapsayıcılık'ı konuştuk. NN Group'un faaliyet gösterdiği tüm ülkeler olarak 2020 yılından beri rotamızı çeşitlilik ve kapsayıcılığa çevirdik.

NN'de çeşitlilik, farklılık gösterdiğimiz tüm yönleri, yaş, ırk, cinsiyet gibi görünür farklılıklarımızı ve görüşler, doğduğumuz ülke, din gibi yüzeyin altındaki farklılıklarımızı bir araya getiriyor. NN'de Kapsayıcılık ise tüm bireylere adil ve saygılı davranıldığı, bireylerin fırsatlara eşit şekilde eriştiği ve söz sahibi olduğu bir kültürün teşvik edilmesi anlamına geliyor. NN'de bizim için çeşitlilik ve kapsayıcılık her zaman, herkes için geçerlidir. Biz NN Hayat ve Emeklilik olarak cinsiyet, yaş ve engellilik üzerine odaklanıyoruz."

En başarılı inovasyon çalışmaları ödüllendirildi

Verilen bilgiye göre, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık İnovasyon Kampı'nda, gençler mentorları ile birlikte kendi iş fikirlerini tasarlayarak jüriye sunum gerçekleştirdi.

Engelli bireylerin iş bulmasına imkan sağlayan ve pozisyon açığı bulunan şirketlerle ilgili uzmanlıkları paylaşan ABLED uygulamasını tasarlayan takım birincilik ödülünü kazandı.

Yapay zeka tabanlı sosyo-ekonomik analiz yapabilen ve sosyal ayrımcılığa uğramış kişilerin paylaşım yapabileceği platformu geliştiren takım ile iş hayatında gençlerin yaşadığı imkan eşitsizliğine karşı Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Elçisi yetiştirmeyi ve donanımlı genç istihdamı sağlamayı hedefleyen takım da ikinciliği paylaştı.