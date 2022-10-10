Nobel Ekonomi Ödülü, sahiplerini buldu - Son Dakika
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Nobel Ekonomi Ödülü, sahiplerini buldu

10.10.2022 13:36

- Nobel Ekonomi Ödülü, sahiplerini buldu 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

- Nobel Ekonomi Ödülü, sahiplerini buldu

STOCKHOLM - 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı.

Nobel Ekonomi Ödülü'nün bu yılki sahipleri belli oldu. 2022 Nobel Ekonomi Ödülü'nü bu yıl Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı. Ben Bernanke, Douglas Diamond ve Philip Dybvig, "Bankalar ve finansal krizler üzerine çalışmalarından" dolayı ödüle layık görüldü.

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Nobel Ekonomi Ödülü, sahiplerini buldu - Son Dakika

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