Norveç Fonundan İsrail Şirketlerine Yatırım Durdurması
Ekonomi

Norveç Fonundan İsrail Şirketlerine Yatırım Durdurması

12.08.2025 00:39
Norveç'in yatırım fonu, 11 İsrail şirketindeki yatırımlarını sonlandırdı ve dış yöneticilerle sözleşmeleri feshetti.

Norveç'in 2 trilyon dolar büyüklüğündeki devlet varlık fonu Norges Bank Investment Management, 11 İsrail şirketindeki yatırımlarından çıktı ve İsrail'deki tüm dış portföy yöneticileriyle olan sözleşmelerini feshetme kararı aldı.

Fondan yapılan açıklamada, Maliye Bakanlığı'nın fonun yönetim yetkisinin uygulanması, İsrail şirketlerindeki yatırımları ve gerekli gördüğü yeni önlemleri önermesi için bir inceleme yapmasını talep ettiği belirtildi.

Bu incelemenin başlatıldığı kaydedilen açıklamada, 30 Haziran itibarıyla fonun 61 İsrail şirketinde yatırımı bulunduğu ve bu şirketlerden 11'inin Maliye Bakanlığı'nın hisse senedi gösterge endeksinde yer almadığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, geçen hafta itibarıyla fonun aldığı kararlara işaret edilerek, "Söz konusu hisse senedi gösterge endeksinde yer almayan tüm İsrail şirketlerindeki yatırımlar en kısa sürede satılacak. Dış portföy yöneticileri tarafından yönetilen tüm İsrail şirketlerindeki yatırımlar iç yönetime devredilecek ve dahili olarak yönetilecek. İsrail'deki dış yöneticilerle olan sözleşmelerimizi feshediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Sonuç olarak fonun İsrail'deki yatırımlarının hisse senedi gösterge endeksindeki şirketlerle sınırlı olacağı belirtilen açıklamada, "Ancak, endeksteki tüm İsrailli şirketlere yatırım yapmayacağız. Son günlerimizi endekste yer almayan İsrailli şirketlerdeki yatırımlarımızı satmakla geçirdik ve bu pozisyonlardan tamamen çıktık." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Norges Bank Investment Management Üst Yöneticisi (CEO) Nicolai Tangen, bu önlemlerin olağanüstü koşullara bir yanıt olarak alındığını dile getirerek, " Gazze'deki durum ciddi bir insani kriz. Savaş halindeki bir ülkede faaliyet gösteren şirketlerde yatırımımız var ve Batı Şeria ve Gazze'deki koşullar son dönemde kötüleşti. Buna karşılık, gerekli inceleme süreçlerimizi daha da güçlendireceğiz. Aldığımız önlemler, bu piyasadaki yatırımlarımızın yönetimini kolaylaştıracak, bizim ve Etik Konsey'in izlediği şirket sayısını azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İsrail, Norveç, Son Dakika

