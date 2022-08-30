Norveç Enerji Bakanı Aasland enerji krizinin çözümü için iş birliğinin önemini vurguladı - Son Dakika
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Norveç Enerji Bakanı Aasland enerji krizinin çözümü için iş birliğinin önemini vurguladı

30.08.2022 12:00
Norveç Enerji Bakanı Aasland enerji krizinin çözümü için iş birliğinin önemini vurguladı

Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Terje Aasland, Avrupa'da büyük bir enerji krizi yaşandığına işaret ederek, güvenilir bir gelecek için Avrupa ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Norveç Petrol ve Enerji Bakanı Terje Aasland, Avrupa'da büyük bir enerji krizi yaşandığına işaret ederek, güvenilir bir gelecek için Avrupa ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Aasland, Norveç'in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferası'nda değerlendirmelerde bulundu.

Uzun dönemde hidrojen üretiminin önemli olduğunu belirten Aasland, deniz üstü rüzgar ve yenilenebilir enerji üretiminin de artırılması gerektiğini ifade etti.

Aasland, Avrupa'daki enerji krizine dikkati çekerek, "Dünyanın enerjiye ihtiyacı var. Çeşitli kaynaklara yönelmeliyiz. Uzun dönemli ve güvenilir bir ortak olmaya devam edeceğiz. Bu hem yenilenebilir enerji hem doğal gaz hem de petrol için geçerli. Bize güvenebilirsiniz." dedi.

Güvenilir bir gelecek için Avrupa ülkelerinin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Aasland, iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un Üst Yöneticisi Lorenzo Simonelli de enerjide güvenlik, sürdürülebilirlik ve erişim problemi yaşandığını, bunun iş birliğiyle çözülebileceğini dile getirdi.

Simonelli, hidrokarbonların kullanımına devam edileceğine dikkati çekerek, "Enerji güzel, emisyon kötü ancak hidrokarbonları hayatımızdan çıkararak temizliği getiremeyiz. Teknoloji burada devreye giriyor. Teknolojiyi kullanmalıyız. Daha iyi ekipmanlarla, daha özverili çalışmalar ve dijital uygulamalarla bunlara çözüm bulabiliriz." diye konuştu.

Hidrokarbon kaynaklarda verimliliğin artırılması gerektiğini söyleyen Simonelli, " Pakistan'da sel, Çin'de kuraklık gibi haberler görüyoruz. İklim değişikliği bir gerçek ve buna göre adımlar atmalıyız. Bunun için de verimlilik ve temiz enerjinin yanı sıra hidrojen gibi kaynaklar son derece önemli." dedi.

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Kaynak: AA

Norveç, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Norveç Enerji Bakanı Aasland enerji krizinin çözümü için iş birliğinin önemini vurguladı - Son Dakika

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