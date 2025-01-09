Norveç'te Doğal Gaz Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Norveç'te Doğal Gaz Üretimi Rekor Kırdı

Norveç, 2024'te doğal gaz üretimini %6,9 artırarak 124 milyar metreküpe ulaştı ve rekor tazeledi.

09.01.2025 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç'in doğal gaz üretiminin, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 124 milyar metreküp ile rekor seviyeye ulaştığı bildirildi.

Norveç Açık Deniz Müdürlüğü (NOD), ülke kıta sahanlığındaki doğal gaz üretim faaliyetlerine ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, ülkede doğal gaz üretimi 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 6,9 artarak 124 milyar metreküpe ulaştı. Böylece ülkede söz konusu üretimde rekor tazelendi.

Norveç'in gaz üretimi, bakım kesintilerinin büyük ölçüde etkili olduğu 2023'te 116 milyar metreküp ve 2022'de 122,8 milyar metreküp olarak kayıtlara geçmişti.

Norveç, 2022'de Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi haline gelirken, ülkeden gelen gaz, Avrupa Birliği'nin tüm ithalatının yaklaşık yüzde 30'unu oluşturdu.

NOD Genel Müdürü Torgeir Stordal, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ukrayna üzerinden Rus gazının nakli yıl sonunda bittiği için, Norveç'ten gelen gaz daha da önemli hale geldi." ifadesini kullandı.

Resmi tahminlere göre, Norveç'in petrol ve doğal gaz üretimi kademeli olarak 2029'a doğru düşecek.

NOD, Norveç'in gaz üretimim 2025'de yıllık yüzde 2,9 düşüşle 120,4 milyar metreküpe ineceğini ve 2027'ye kadar bu seviyeye yakın kalacağını tahmin ediyor. Söz konusu üretimin 2029'da ise 110,8 milyar metreküpe düşmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Enerji, Finans, Norveç, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Norveç'te Doğal Gaz Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 05:53:07. #1.13#
SON DAKİKA: Norveç'te Doğal Gaz Üretimi Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.