Norveç Varlık Fonu'ndan 76,4 Milyar Dolar Kar

Ekonomi

Dünyanın önde gelen devlet varlık fonlarından Norveç Varlık Fonu, faizlerdeki düşüşün pay piyasalarını desteklemesiyle yılın üçüncü çeyreğinde 76,4 milyar dolar kar açıkladı.

Norveç Varlık Fonu, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre fon, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,4 getiri sağlarken bunun da 835 milyar Norveç kronuna (76,4 milyar dolar) denk geldiği bildirildi.

Fonun Yatırım Yönetimi Başkan Yardımcısı Trond Grande, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Tüm yatırım faaliyetlerinde olumlu bir getiri elde ettik. Düşen faiz oranları pay piyasalarında geniş çaplı bir yükselişe yol açtı." ifadesini kullandı.

Norveç kronunun üçüncü çeyrekte birçok ana para birimi karşısında değer kaybetmesi de fonun değerini artırdı.

Norveç Varlık Fonu, 1990'dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor.

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin çok az bölümünü kullanabiliyor, geriye kalan yüksek kısım ise gelecek nesiller için biriktiriliyor.

Fonun, Norveç dışında 71 ülke ve 8 bin 763'ten fazla firmada yatırımı bulunurken, dünya borsalarındaki hisselerin yüzde 1,5'ini elinde tutuyor.

Fon, son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji projelerine yatırım yapıyor.

Fonun piyasa değeri 30 Eylül 2024 itibarıyla 18 trilyon 870 milyar Norveç kronu (1 trilyon 784 milyar dolar) oldu.