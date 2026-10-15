Novak, ABD'ye dizel sevkiyatında ilk teslimatların 2-3 hafta içinde olabileceğini söyledi - Son Dakika
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Novak, ABD'ye dizel sevkiyatında ilk teslimatların 2-3 hafta içinde olabileceğini söyledi

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Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Rus şirketlerinin ABD'ye dizel sevkiyatına hazır olduğunu, ilk teslimatların en erken 2-3 hafta içinde olabileceğini söyledi. Novak, ticari koşulların müzakere edildiğini, Rus dizeline başka ülkelerin de ilgi gösterdiğini belirtti.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrol şirketlerinin ABD'ye dizel sevkiyatına hazır olduğunu belirterek, ilk teslimatların sözleşmelerin imzalanmasının ardından en erken 2-3 hafta içinde gerçekleştirilebileceğini bildirdi.

Novak, Moskova'da düzenlenen Rusya Enerji Haftası kapsamında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya'dan ABD'ye dizel sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Novak, "Sevkiyatın gerçekleştirilebilmesi için sözleşme imzalanması, yakıtın yüklenmesi, geminin kiralanması ve tüketiciye gönderilmesi gerekiyor. Bunların tamamı 2-3 hafta sürüyor. Bu nedenle anlaşmaların daha hızlı imzalanması gerekiyor." dedi.

Rus petrol şirketlerinin sevkiyata hazır olduğunu vurgulayan Novak, "Şirketlerimiz her an sevkiyata başlamaya hazır. Şu anda ticari koşullara ilişkin müzakereler yürütülüyor." ifadelerini kullandı.

Rus dizeline ABD dışında başka ülkelerin de ilgi gösterdiğini belirten Novak, "Rus dizeli dünya genelinde talep görüyor. Elbette başka tüketiciler de ilgileniyor." diye konuştu.

Novak, ABD'ye satılacak dizelin fiyatının piyasa koşullarına göre mi yoksa indirimli mi belirleneceğine ilişkin soruyu, "Bu, ticari müzakerelerin konusu." şeklinde yanıtladı.

ABD'nin Rus motorini ithalatına yönelik lisansının Nisan 2027 sonrasında uzatılması konusunda henüz görüşme yapılmadığını aktaran Novak, "Uzatma konusunu konuşmak için henüz erken. Durumun nasıl gelişeceğini göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
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