Novartis, Mariana Oncology'yi 1 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Novartis, Mariana Oncology'yi 1 milyar dolara satın alıyor

Novartis, Mariana Oncology\'yi 1 milyar dolara satın alıyor

İsviçre merkezli ilaç üreticisi Novartis, kanser ilaçları alanındaki konumunu genişletmek için ABD'li biyoteknoloji şirketi Mariana Oncology'yi 1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardı. Mariana Oncology, kanser tedavisine yönelik ilaçlar geliştiren bir şirket olup, Novartis'in satın alma teklifini kabul etti. Ayrıca, gelecekteki başarılara bağlı olarak hissedarlara 700 milyon dolarlık ek ödeme yapılacak. Novartis, daha önce de gen terapileri konusunda çalışmalar yapan Vedere Bio, Arctos Medical, Gyroscope Therapeutics ve MorphoSys şirketlerini satın almak için anlaşmalar yapmıştı.

02.05.2024 15:37
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Merkezi İsviçre'de bulunan ilaç üreticisi Novartis'in, kanser ilaçları alanındaki konumunu genişletmek için ABD'li biyoteknoloji şirketi Mariana Oncology'yi 1 milyar dolara satın almak üzere anlaşmaya vardığı bildirildi.

Novartis'ten yapılan açıklamaya göre, kanser tedavisine yönelik ilaçlar geliştiren Mariana Oncology, Novartis'in 1 milyar dolarlık satın alma teklifini kabul etti. Ayrıca hissedarlara gelecekteki başarılara bağlı olarak 700 milyon dolarlık ek ödeme yapılacak.

Novartis, daha önce de gen terapileri konusunda çalışmalar yapan ABD'li Vedere Bio, İsviçreli Arctos Medical'ı, İngiliz gen tedavi şirketi Gyroscope Therapeutics'i ve Alman kanser ilacı geliştiricisi MorphoSys'ı satın almak için anlaşmalar yapmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Novartis, Mariana Oncology'yi 1 milyar dolara satın alıyor - Son Dakika

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