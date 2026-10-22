Novatek Başkanı Mihelson, AB yasağına rağmen LNG sevkiyatlarının süreceğini söyledi - Son Dakika
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Novatek Başkanı Mihelson, AB yasağına rağmen LNG sevkiyatlarının süreceğini söyledi

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Novatek Başkanı Leonid Mihelson, İstanbul'daki forumda AB'nin Rus LNG'sine yönelik ithalat yasağına rağmen Rusya'nın küresel piyasadan izole edilemeyeceğini söyledi. Mihelson, Avrupa'ya yönelik sevkiyatların başka pazarlara yönlendirilmesinde sorun yaşamadıklarını belirtti.

Rusya'nın en büyük özel doğal gaz şirketi Novatek'in Başkanı Leonid Mihelson, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus sıvılaştırılmış doğal gazına (LNG) yönelik ithalat yasağına rağmen Rusya'nın küresel piyasadan izole edilemeyeceğini ve sevkiyatların başka pazarlara yönlendirilebileceğini belirtti.

Mihelson, İstanbul'da düzenlenen 19. Verona Avrasya Ekonomik Forumu kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, AB'nin Rus LNG'sine yönelik kısıtlamalarını ve küresel doğal gaz piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Rusya'nın küresel LNG piyasasından dışlanmasının mümkün olmadığını dile getiren Mihelson, "Rusya nasıl izole edilebilir? Bu imkansız. Dünya büyük, istediğimiz yere sevkiyat yapabiliriz." dedi.

Mihelson, Avrupa'ya yönelik sevkiyatların başka pazarlara yönlendirilmesinde sorun yaşamadıklarını belirterek, Avrupalı şirketlerin mevcut uzun vadeli sözleşmeleri kapsamında başka pazarlara yapılacak sevkiyatlarda da görev alabileceğini söyledi.

AB'nin enerji politikalarını yeniden değerlendirmesi gerektiğini ifade eden Mihelson, "Brüksel, sanayisini ve enerji güvenliğini düşünmeye başladı. Avrupa sanayisini desteklemeli. Kararların gözden geçirilmesi için hala zaman var." diye konuştu.

Küresel LNG fiyatlarının yüksek seviyelerinden hem tüketicilerin hem de tedarikçilerin memnun olmadığını kaydeden Mihelson, enerji güvenliğini güçlendirmeye yönelik yakın zamanda yeni kararlar alınabileceğini belirtti.

Asya piyasalarında LNG fiyatları, Orta Doğu'dan gaz sevkiyatının yapılamaması ve kış mevsiminin yaklaşmasının etkisiyle milyon İngiliz ısı birimi (MMBtu) başına 30 doları aşarak 2022 sonbaharından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

AB Konseyi, 26 Ocak'ta Rusya'dan doğal gaz ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını öngören düzenlemeyi kabul etmişti. Düzenleme kapsamında Rus LNG'sine yönelik uzun vadeli sözleşmeleri de kapsayan tam ithalat yasağının 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Kaynak: AA
Dış PolitikaİstanbulEkonomiEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

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