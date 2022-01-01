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Nüfusa oranla en çok halk ekmek Bursa'da üretiliyor - Son Dakika

Nüfusa oranla en çok halk ekmek Bursa'da üretiliyor

01.01.2022 16:19
Nüfusa oranla en çok halk ekmek Bursa'da üretiliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, büyükşehirler arasında nüfusa oranla en çok halk ekmeğin Bursa'da üretildiğini açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, büyükşehirler arasında nüfusa oranla en çok halk ekmeğin Bursa'da üretildiğini açıkladı. CHP'nin eleştirisi üzerine konuşan Başkan Alinur Aktaş, "Bursa'daki ekmek ihtiyacının yüzde 25'ini Besaş karşılıyor. İstanbul'da bu oran yüzde 12, Ankara'da ise yüzde 15 seviyesinde. İzmir'de ise halk ekmek üretimi yapılmıyor. CHP'lilere Besaş'tan ekmek çıkmaz" dedi.

CHP'liler önceki gün yaptıkları açıklama ile Besaş büfeleri önünde kuyruklar oluştuğunu, üretimin kısıldığını ve fiyatların piyasaya göre çok da ucuz olmadığını iddia etmişlerdi.

Başkan Alinur Aktaş o iddialara yazılı açıklama yaparak cevap verdi.

Alinur Aktaş şu ifadeleri yer verdi: "400 gramı 2 liradan satılan BESAŞ ekmek, Karaca'nın iddia ettiği gibi piyasaya kısıtlı sayıda verilmemektedir. Yanı sıra vatandaşa büfelerden sınırlı sayıda ekmek satışı yapıldığı bilgisi de doğru değildir. BESAŞ, Bursa'daki ekmek ihtiyacının yüzde 25'ini karşılamaktadır. BESAŞ aracılığıyla halkımıza sağlıklı ve lezzetli ekmek sunulmaktadır. Diğer büyükşehirlerde bu oranlar İstanbul'da yüzde 12, Ankara'da yüzde 15 olmakla beraber, İzmir'de ise halk ekmek uygulaması bulunmamaktadır. Karaca, bu verilerden ekmeği kimin karneye bağladığını rahatlıkla görebilir. Karaca, BESAŞ ekmeğin piyasadan 50 kuruş daha ucuz olduğunu ifade ederek konuyla ilgili ya yeterli araştırmayı yapmamış veya kasıtlı olarak manipülasyonu tercih etmiştir. 400 gram Besaş Ekmek fiyatı 2 TL, fırıncıların sattığı 250 gram normal ekmek fiyatı ise 2,5 TL'dir. Bu bilgiler ışığında; ortalama bir matematik bilgisiyle hesap rahatlıkla ortaya çıkacaktır. BESAŞ, şehrin dört bir yanındaki 550 satış noktasıyla Bursa'dan daha fazla nüfusu bulunan İstanbul ve Ankara halk ekmek fabrikalarından daha geniş bir ağa sahiptir. Sözün özü, BESAŞ'tan size ekmek çıkmaz!" - BURSA

Nüfusa oranla en çok halk ekmek Bursa'da üretiliyor
Nüfusa oranla en çok halk ekmek Bursa'da üretiliyor
Nüfusa oranla en çok halk ekmek Bursa'da üretiliyor
Nüfusa oranla en çok halk ekmek Bursa'da üretiliyor

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İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Nüfusa oranla en çok halk ekmek Bursa'da üretiliyor - Son Dakika Ekonomi


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