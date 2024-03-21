Nükleer Enerji Güçlü Bir Geri Dönüş Yaşıyor

Ekonomi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, dünyada nükleer enerjinin güçlü bir geri dönüşe imza attığını bildirdi.

Birol, Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ve Belçika hükümetinin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Nükleer Enerji Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, nükleer enerjiye ilişkin üç önemli değişimin yaşandığını belirtti.

Bu değişimlere bağlı olarak nükleer enerjinin güçlü bir şekilde geri döndüğünü dile getiren Birol, "Bu üç dinamikten ilkinin enerji güvenliği olduğunu düşünüyorum. Nükleer enerjinin ön plana çıkmasında enerji güvenliği itici güç oldu." dedi.

Birol, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında nükleer enerjinin sürekli ve sıfır emisyon elektrik üretimi sağlayabilmesi ve fiyat dalgalanmalarının da nükleer enerjinin geri dönüşüne katkı sağladığını ancak nükleer enerji projelerinin kolay projeler olmadığını ve inşasının zaman aldığını, inşaat risklerine ve yüksek sermaye ihtiyacına dikkati çekti.

Bu kapsamda hükümetlerin rol alması gerektiğini söyleyen Birol, "Nükleer enerjide, bugün burada gösterdiğimiz gibi, uluslararası siyasi kararlılık gösterilmesini tavsiye ediyorum." dedi.